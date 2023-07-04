Ünlü oyuncunun torun acısı! İlk kez konuştu: Çok derinden üzüntülüyüm

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Robert De Niro, mayıs ayında 79 yaşında bir kez daha baba olduğunu açıklamıştı. 79 Robert De Niro ve 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen’in nisan ayında doğan kızlarının adı Gia Virginia Chen-De Niro. Efsane aktör taze babalığının keyfini çıkarırken aldığı acı haberle yıkıldı.

Robert De Niro daha birkaç ay önce 7. kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı... Usta aktör torun acısıyla yıkıldı

Usta aktörün en büyük çocuğu olan kızı Drena De Niro’dan olan torunu Leonardo De Niro Rodriguez, 19 yaşında hayatını kaybetti. De Niro ve ailesi bu korkunç haberle yıkıldı. Leonardo’nun ölüm haberini annesi Drena duyurdu.

Drena De Niro, 19 yaşındaki oğlunun ölümünü dokunaklı bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu

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Instagram hesabından dokunaklı bir paylaşım yapan Drena De Niro kaybettiği oğluna “Tatlı meleğim” diye seslenerek başladığı paylaşımında “Seni içimde hissettiğim ilk günden beri tarifi imkânsız şekilde sevdim. Sen benim neşem, kalbimdin. Hayatımdaki en gerçek, en saf sevgiydin.” Sözlerini kullandı.

19 yaşındaki Leonardo dedesi ve annesinin izinden giderek şansını oyunculukta denemeye karar vermiş ve iki filmde rol almıştı: Leonardo'nun babası Carlos Rodriguez de tanınmış bir graffiti sanatçısı

51 yaşındaki aktris Drena De Niro, oğlu olmadan nasıl yaşayacağını bilmediğini, onu annesi olduğu için hayatına dolan sevgi ve ışığı etrafıyla paylaşacağını söyledi. Annesinin “Seni hepimiz çok sevdik. Keşke bu seni kurtarmamıza yetseydi.” diye seslendiği Leonardo De Niro Rodriguez’in ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Robert De Niro, torununun trajik ölümünün ardından ilk kez konuştu

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Ancak cesedi bir arkadaşı tarafından bulunan 19 yaşındaki gencin etrafında uyuşturucu madde olduğu düşünülebilecek “tozlar” ve ilaçlar bulunduğu konuşuluyor. Baba olmanın sevincini yaşarken torununu kaybeden Robert De Niro da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

51 yaşındaki Drena De Niro, Robert De Niro’nun en büyük çocuğu

Basın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada “Sevgili torunum Leo’nun ölümünden dolayı çok derinden üzüntülüyüm.” diyen Robert De Niro, taziye dilekleri için teşekkür etti ve bu zor zamanda ailesinin yasına ve mahremiyet isteklerine saygı gösterilmesini rica etti.

Leonardo De Niro'nun resmi ölüm sebebi henüz açıklanmadı ancak genç oyuncunun aşırı doz uyuşturucu yüzünden ölmüş olabileceği düşünülüyor

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Drena De Niro, Robert De Niro’nun en büyük çocuğu. Usta aktör Drena’yı, annesi Diahnne Abbott’la 1976’da evlendiğinde nüfusuna geçirmiş ve ona soyadını vererek babası olmuştu. Robert De Niro ve Diahnne Abbott’ın 46 yaşında Raphael adında bir oğulları daha oldu. De Niro’nun Toukie Smith’ten Aaron ve Julian adında 27 yaşında ikizleri ve Grace Hightower’dan 25 yaşında Elliot adında bir oğlu ve 11 yaşında Helen adında bir kızı daha bulunuyor.