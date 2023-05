William ve Kate'in 'yastık' savaşları: Galler Prensesi kocasını çocuğu gibi idare ediyor!

Haberin Devamı

Kimileri de sağlam temeller üzerine kurulduysa zamana dayanır ve insaniyete dair kusurların üstesinden gelmeyi başarır. Bunu tüm dünya sizi izlerken yapmak zor olsa da ortada bir krallık, bir taht, o tahtın varisleri ve ülkenin geleceği varsa sahaya tüm silahlarınızı koyup sonuna kadar mücadele edersiniz.

İngiltere kraliyetinin geleceği bu fotoğrafta...

İşte Galler Prensesi ve İngiltere’nin gelecekteki kraliçesi Kate Middleton da tam olarak bunu yapıyor. Yani her zaman herhangi bir konuda, herhangi bir saray mensubuyla ilgili her türlü bilgiyi saray dışına “uçuran” o çok sağlam kraliyet kaynaklarına göre durum tam da tarif ettiğimiz gibi(ymiş).

Prens William ve Kate Middleton’ın yaşadığı Kensington Sarayı’nda çalışmış olan adı gizli bir kaynağın, İngiliz kraliyeti hakkında sayısız kitabı bulunan yazar Tom Quinn’e anlattığına göre dünyanın parmakla gösterdiği bir evliliğe sahip olan Prens William ve Kate Middleton için hayat her zaman toz pembe değil.

Kate Middleton'ın, Prens William'ın üvey annesi Camilla'yla olan iletişiminin bozulmaması için de çok çaba sarf ettiği ve Charles ve Camilla çiftiyle sık sık bir araya gelerek hiçbir sıkıntı yaşanmadan görüntüyü kurtaran kişi olduğu söyleniyor, hem de 2005'ten beri...

Gencecik bir prens olduğu günlerden tahtın sıradaki sahibi olduğu bu günlere kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren ve ideal bir varis portresi çizen Prens William’ın çalışkanlığı, azmi, kraliyeti modernleştirme çabaları ve halkın ona olan sevgisinin altında yatan bir başka gerçek var…

Her anı göz önünde yaşanan bir ilişkiyi ayakta tutmak ve dünyaya sarsılmaz bir çift imajı vermek konusunda yükün büyüğü anlaşılan Kate Middleton'da

Zaman zaman kraliyet dedikodularında ve saray kaynaklarının anlattığı kimi “vakalarda” bahsi geçen ve İngiliz kraliyet ailesi hakkında meraklı ve ilgili olanların kulağına çalınan bir gerçek: Galler Prensi William, dışarıya verdiği görüntüye rağmen oldukça sert ve sinirli bir mizaca sahip ve sık sık öfke nöbetleri geçiriyor.

Sürekli göz önünde olan ve kraliyet görevleri gereği halkla, siyasetçilerle, sanatçılarla, devlet görevlileriyle her zaman iç içe olmak zorunda kalan ve tüm bunlar olup biterken de her an fotoğraflanan biri için oldukça zor bir durum olsa gerek. Ki zaten verilen pozlar ve ortaya çıkan fotoğraflar hep olması gerektiği gibi gülümser vaziyette, rahat ve kendine güvenli şekilde bir portre çizse de kimi zaman bir bakış, ufak bir mimik, ellerin kolların konulduğu yerler; kısaca beden dili bu öfke patlamalarını dikkatli gözlerin önüne seriyor.

Bazen küçük bir bakış, bir mimik her şeyi açığa çıkarmaya yetiyor

Kensington Sarayı’ndan haber taşıyan kaynağa göreyse artık geleceğin kraliçesi bile değil halkın ve gönüllerin kraliçesi mertebesine yükselmiş olan Kate Middleton, büyük bir aşkla bağlı olduğu kocasının öfke nöbetlerini idare edip ele güne karşı sağlam bir görüntü verebilmek için akıllıca bir yöntem kullanıyor.

Bu yöntem nedir derseniz hemen yazalım: Kate, William’a dördüncü çocuğu gibi davranıyor! Evet yanlış duymadınız: Kensington Sarayı’nda işler böylece tıkırında kalıyor. 41 yaşındaki Galler prensesi, 40 yaşındaki kocası Galler Prensi William’ı tıpkı çocukları 9 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis’i idare ettiği gibi idare ediyor.

Kate Middleton işleri üç değil dört çocuklu gibi yönetiyormuş

Bunun Prens William’ın geçirdiği öfke nöbetlerinin tıpkı gelişme çağındaki çocuklarınkine benzediği için Kate Middleton tarafından uygulanan bir yöntem olduğunu söyleyen kraliyet kaynağı çiftin evliliklerinde sık sık kavga ettiklerini ve bu ilişkinin herkesin sandığı gibi mükemmel olmadığını da sözlerine ekliyor.

Hali hazırdaki en kritik kraliyet evliliğinin içinde yaşananları şahitler “Korkunç kavgalar ediyorlar. Ancak kimi çiftler böylesine büyük kavgalar sırasında birbirlerine bardaklar, vazolar falan fırlatırken William ve Kate birbirlerine yastık fırlatıyor. Her şeyi her zaman kontrol altında tutmayı iyi beceriyorlar.” Diye anlatıyor.

Tom Quinn’e göre de bu kontrollü yaklaşımın ve çiftin arasında ne yaşanırsa yaşansın dışarıya yansıyan tablonun farklı oluşunun en büyük sebebi William ve Kate çiftinin her zaman Kraliçe II. Elizabeth’in meşhur sözünü benimsiyor olmaları “Asla şikâyet etme, asla açıklama”. Prens William ’ın geleceğin taht varisi olmaya hazırlanırken babaannesi Elizabeth’ten çok şey öğrendiği ve onu kendine örnek aldığı bilinen bir gerçek. Eşi Kate Middleton da zaten bugüne kadar ağzını açıp herhangi bir şeyden şikayet ederken görülmüş değil.Böylelikle, konumlarının önemini çok iyi bilen bu çift, deyim yerindeyse kan kussa bile kızılcık şerbetini içmeyi iyi beceriyor. Ve kimi zaman, kaçınılmaz şekilde, kraliyet dedikodularının öznesi olsalar da durumu idare konusunda birbirleriyle uyumlu şekilde çalışıyorlar. Bunun bedeli Kate Middleton için eşine kimi zaman dördüncü çocuğu gibi davranmak ve onu bu şekilde hizaya çekmek olsa da…