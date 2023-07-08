Yaz tatiline böyle bir kahvaltı yakışır!

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AHMET GÜZELYAĞDÖKEN
BOYOZ, GEVREK, ÇALKAMA...
◊ Tarla Alaçatı, İzmir
Ovacık’ta, yemyeşil bir tarlanın ortasında. Burada yetiştirdikleri malzemelerle hazırladıkları ‘tarla kahvaltısı’ meşhur. Nane pestolu ve acı yağlı poşe yumurta, yoğurtlu granola gibi seçenekler de var. (0232) 716 75 14
ALİ RONAY
BALIK TEKNELERİNİ İZLEYEREK...
◊ Zeytin Altı, Muğla Bodrum, Yalıkavak’ta deniz manzarasına karşı huzurlu bir ortamı var. Domates, biberler bahçeden. Çökelek peyniri ve reçeller ev yapımı. Pişi, gözleme çeşitleri ve otlu kolböreği nefis. (0252) 385 38 76
EBRU ERKE
PEYNİRLER KARS’TAN, REÇELLER DENİZLİ’DEN...
◊ Fidanka Hotel, Antalya
Fidanka 25 yıllık bir Kalkan klasiği... Otelin mutfağında 21 yıldır Kalkanlı Arif Pehlivan var. Arif Şef sezon dışı zamanlarda farklı şehirlerde farklı yerler deneyimleyerek kendini geliştirmiş. Bu da sunumdan lezzete otelde yiyeceğiniz her şeye yansıyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Ekşi mayalı taş fırın ekmekleri, Kars’tan, Gaziantep’ten ve İzmir’den peynirler, Denizli’den isli etler ve reçeller, Ayvalık’tan zeytinyağları getirerek kurdukları kahvaltı sofrası damaklarda iz bırakıyor. Tüm bunları Fidanka’nın müthiş manzarası eşliğinde yemek öyle güzel ki... (0242) 844 12 45
◊ Yacht Boheme Hotel, Muğla
Fethiye’de... Kahvaltılıklarının çoğu organik ve yerel gıda sunan Maki Bahçe’den... Yörenin en iyi zeytin ve peynirleri de kahvaltı tabağınızda arzı endam ediyor. (0252) 614 15 30
◊ Saklı Yaz, Muğla
Datça’da 35 yıldır restorancılık yapan bir ailenin ferdi Uğur Kantarcı burayı eşi Ece’yle birlikte işletiyor. Dünya tatlısı bu otelin 10 odası var ve sadece yetişkinleri kabul ediyorlar. Kahvaltı için dışarıdan da yine yetişkinleri kabul ediyorlar. Bölgenin balı başta olmak üzere iyi kalitede, az ve öz kahvaltılıklarla güne keyifli başlayabiliyorsunuz. (0505) 656 48 48
FERİT ÖZKAŞIKÇI
BAHÇEDEN MALZEMELERLE
◊ Havva Ana Kahvaltı Bahçesi, Muğla
Yalıkavak’ta. Sebzeler kendi bahçelerinden, yumurtalar bahçedeki tavuklardan... Odun ateşinde sacda pişen bazlamasını, suböreğini, otlu tepsi böreğini ve gözlemelerini deneyin. (0532) 684 79 66
◊ Asmalı Çardak, Muğla
Yalıkavak’ta, bahçe içerisinde sakin ve samimi bir adres. Serpme köy kahvaltısı sunuyor. Sacda yapılan köy ekmeği ve börek çeşitleri lezzetli. Sebzeler kendi bahçelerinden. (0533) 568 63 33
GAYE ŞAHİN
ÖZGÜN ÇEŞİTLER ARAYANLARA
◊ Bom Dia, İzmir
Karabuğday patlaklı ev yapımı granola, meyveli smoothie kâseleri, somon füme, bacon, istediğiniz malzemeyi ekletebildiğiniz tostlar, kruvasan benedict, yumurtalı burger ve pankeklerle özgün ve zengin bir menüsü var. (0539) 811 01 67
HAKAN SÜVE
YEDİKÇE YİYESİNİZ GELİYOR
◊ Kuytu Bahçe, Muğla
Bodrum, Konacık’ta. Tüm kahvaltı masaları mandalina ağaçlarının altında. Börekleri ve pişisi çok iyi. Reçeller ev yapımı, fiyatlar makul. Masayı doğal ve lezzetli malzemelerle dolduruyorlar. (0542) 586 15 68
◊ Muhtar Çökertme, Muğla
Milas, Çökertme’de. Köy kahvaltısını tüm doğallığıyla hissetmek isteyenlere... Çalışanları samimi ve içten, kendinizi aileden gibi hissediyorsunuz. Sadece kabak çiçeği dolması ve mücveri için bile gidilir. (0532) 013 11 03
KORAY GÜNYAŞAR
MEİS MANZARASINA KARŞI
◊ Enver Yalçın Yörük Müzesi, Muğla
Fethiye’de. Etrafta dolaşan eşekler, yöreden ve Yörük kültüründen eserler ve sürekli taze demledikleri çay burayı keyifli kılan unsurlardan. Kahvaltılık çeşitlerin hepsi lezzetli. (0252) 623 94 99
◊ Doğal Anne Eli, Antalya
Kaş’ta; zeytinyağı, pekmez, bal ve reçeller kendi üretimleri... Denk gelirseniz pırasalı omletinden tadın. (0538) 602 83 03
◊ Yalıbaşı Yasemin Restaurant, Muğla
Marmaris Söğüt Köyü’nde. Denize karşı kahvaltı için doğru adres. Ayva reçelleri nefis. Yumurtalı ekmek, börek ya da pişi...
O gün ne çıkıyorsa sıcakları gün gün değişiyor. (0532) 666 04 50
MURAT BOZOK
TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAHVALTISI
◊ Alavya, İzmir
Alaçatı’da. Hüseyin Şef’in (Pancar) kullandığı ürünler için tutkusu müthiş. Türkiye’nin kanımca en iyi kahvaltısı... Taze organik yumurtalar, tazecik meyveler, fırından yeni çıkmış ekmekler, yerel çiftlik balı ve envai çeşit reçel tadabilecekleriniz arasında. (0232) 716 66 32
◊ Noni’s House, İzmir
Ovacık’ta. Ev yapımı ekmekleri, pişisi, reçelleri harika... (0531) 721 28 77
PINAR İSHAKOĞLU
SEÇİM YAPMAK ZOR
◊ Pinola, Balıkesir
Ayvalık’ta. Taze meyvelerle pankek, siyez unlu kiş, peynirli ev poğaçası, focaccia ekmeği arasına pesto ve peynirli sandviç, avokado veya peynir ezmesi gibi çeşitlerle gelen karabuğdaylı tuzlu pankekler arasından seçim yapmak zor. Ayrıca Ezine peynirli ve yumurtalı kahvaltı kâseleri de var. (0266) 312 55 33
◊ Suzika, Muğla
Yalıkavak’ta. 3 masalı bir adres, rezervasyon yapmak iyi olur. Brioche ekmek, ev yapımı zeytin ezmesi, tereyağında göz yumurta, kahvaltı salatası, tulum, lor peyniri ve nefis reçellerle birlikte sunduğu kahvaltı tahtası var. (0532) 592 65 46
SALİH SEÇKİN SEVİNÇ
BALKAN KAHVALTISI İSTERSENİZ...
◊ Sefte Bahçe, Muğla
Yalıkavak’ta. Kosovalı, göçmen bir ailenin işletmesi. Balkan kahvaltısı sunuyorlar. Kosova’dan getirttikleri isli sucuklar, anne işi börekler, pişi diyebileceğimiz ama lokma adını verdikleri nefis hamurişleri, peynirler, reçeller, marmelatlar... Hepsi mükemmel. (0533) 507 90 48