Yaz tatiline böyle bir kahvaltı yakışır!

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AHMET GÜZELYAĞDÖKEN

BOYOZ, GEVREK, ÇALKAMA...

◊ Tarla Alaçatı, İzmir



Ovacık’ta, yemyeşil bir tarlanın ortasında. Burada yetiştirdikleri malzemelerle hazırladıkları ‘tarla kahvaltısı’ meşhur. Nane pestolu ve acı yağlı poşe yumurta, yoğurtlu granola gibi seçenekler de var. (0232) 716 75 14

Urla’da, serpme köy kahvaltısı sunuyorlar. Çalkama, çamur peyniri gibi her yerde bulunmayan tatları deneyebilirsiniz. Kahvaltının yanı sıra kuzu çevirme, oğlak tandır, köy tavuğu gibi lezzetleri de ünlü. (0232) 772 8191Marmaris’in Çamlı Köyü’nde. Kahvaltıda bal-kaymaktan şarküteri ve peynir çeşitlerine, kruvasandan poşe yumurtalı tabaklara pek çok alternatif var. Pastanelerinde Fransız tatlıları da sunuyorlar. (0532) 389 11 23

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ALİ RONAY

BALIK TEKNELERİNİ İZLEYEREK...

◊ Zeytin Altı, Muğla Bodrum, Yalıkavak’ta deniz manzarasına karşı huzurlu bir ortamı var. Domates, biberler bahçeden. Çökelek peyniri ve reçeller ev yapımı. Pişi, gözleme çeşitleri ve otlu kolböreği nefis. (0252) 385 38 76

Gündoğan’da. Sabah dinginliğinde sahilde yürüyüşe çıkanlar burada soluklanabilir. Balıkçı teknelerini ve güneşin tepeye yükselişini izlerken çay içip tost yiyin.

EBRU ERKE

PEYNİRLER KARS’TAN, REÇELLER DENİZLİ’DEN...

◊ Fidanka Hotel, Antalya



Fidanka 25 yıllık bir Kalkan klasiği... Otelin mutfağında 21 yıldır Kalkanlı Arif Pehlivan var. Arif Şef sezon dışı zamanlarda farklı şehirlerde farklı yerler deneyimleyerek kendini geliştirmiş. Bu da sunumdan lezzete otelde yiyeceğiniz her şeye yansıyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Ekşi mayalı taş fırın ekmekleri, Kars’tan, Gaziantep’ten ve İzmir’den peynirler, Denizli’den isli etler ve reçeller, Ayvalık’tan zeytinyağları getirerek kurdukları kahvaltı sofrası damaklarda iz bırakıyor. Tüm bunları Fidanka’nın müthiş manzarası eşliğinde yemek öyle güzel ki... (0242) 844 12 45



◊ Yacht Boheme Hotel, Muğla



Fethiye’de... Kahvaltılıklarının çoğu organik ve yerel gıda sunan Maki Bahçe’den... Yörenin en iyi zeytin ve peynirleri de kahvaltı tabağınızda arzı endam ediyor. (0252) 614 15 30



◊ Saklı Yaz, Muğla



Datça’da 35 yıldır restorancılık yapan bir ailenin ferdi Uğur Kantarcı burayı eşi Ece’yle birlikte işletiyor. Dünya tatlısı bu otelin 10 odası var ve sadece yetişkinleri kabul ediyorlar. Kahvaltı için dışarıdan da yine yetişkinleri kabul ediyorlar. Bölgenin balı başta olmak üzere iyi kalitede, az ve öz kahvaltılıklarla güne keyifli başlayabiliyorsunuz. (0505) 656 48 48

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FERİT ÖZKAŞIKÇI

BAHÇEDEN MALZEMELERLE

◊ Havva Ana Kahvaltı Bahçesi, Muğla



Yalıkavak’ta. Sebzeler kendi bahçelerinden, yumurtalar bahçedeki tavuklardan... Odun ateşinde sacda pişen bazlamasını, suböreğini, otlu tepsi böreğini ve gözlemelerini deneyin. (0532) 684 79 66



◊ Asmalı Çardak, Muğla



Yalıkavak’ta, bahçe içerisinde sakin ve samimi bir adres. Serpme köy kahvaltısı sunuyor. Sacda yapılan köy ekmeği ve börek çeşitleri lezzetli. Sebzeler kendi bahçelerinden. (0533) 568 63 33

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Bodrum, Eskiçeşme’de. 8.00-18.00 arası kahvaltı servisi var. Avokadolu-haşlanmış yumurtalı kahvaltı kâsesi, ekşi maya ekmek üstünde gelen yumurtalar, tatlı-tuzlu kruvasan sandviçler ve taze meyveli yoğurtlu granola kâseleri derken çeşit bol. (0532) 795 94 07

GAYE ŞAHİN

ÖZGÜN ÇEŞİTLER ARAYANLARA

◊ Bom Dia, İzmir



Karabuğday patlaklı ev yapımı granola, meyveli smoothie kâseleri, somon füme, bacon, istediğiniz malzemeyi ekletebildiğiniz tostlar, kruvasan benedict, yumurtalı burger ve pankeklerle özgün ve zengin bir menüsü var. (0539) 811 01 67

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Ödemiş, Birgi’de. Ödemiş patatesinden kızartmasıyla, pişisiyle yöresel kahvaltısı meşhur. (0537) 932 44 05Meşhur Kleopatra Plajı’na beş dakika mesafede. Hemen her şey köyden geliyor. Çökelek peyniri, kırma zeytinler, turunç reçeli, Alanya’nın nefis tahini, yufka çıtırlarını tereyağıyla ovarak hazırladıkları soğanlı-maydanozlu oğmaç, tadabileceğiniz lezzetlerden. (0242) 519 08 40

HAKAN SÜVE

YEDİKÇE YİYESİNİZ GELİYOR

◊ Kuytu Bahçe, Muğla



Bodrum, Konacık’ta. Tüm kahvaltı masaları mandalina ağaçlarının altında. Börekleri ve pişisi çok iyi. Reçeller ev yapımı, fiyatlar makul. Masayı doğal ve lezzetli malzemelerle dolduruyorlar. (0542) 586 15 68



◊ Muhtar Çökertme, Muğla



Milas, Çökertme’de. Köy kahvaltısını tüm doğallığıyla hissetmek isteyenlere... Çalışanları samimi ve içten, kendinizi aileden gibi hissediyorsunuz. Sadece kabak çiçeği dolması ve mücveri için bile gidilir. (0532) 013 11 03

Bodrum’da; patates ve biber kızartması, az ve öz çeşitte peynirle zeytin, tazecik domates söğüş ve yumurtayla serpme kahvaltı veriyorlar. Otlu tepsi böreğini yedikçe yiyesiniz geliyor. Doğal ve sakin bir ortamı var. (0545) 387 83 85

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KORAY GÜNYAŞAR

MEİS MANZARASINA KARŞI

◊ Enver Yalçın Yörük Müzesi, Muğla



Fethiye’de. Etrafta dolaşan eşekler, yöreden ve Yörük kültüründen eserler ve sürekli taze demledikleri çay burayı keyifli kılan unsurlardan. Kahvaltılık çeşitlerin hepsi lezzetli. (0252) 623 94 99



◊ Doğal Anne Eli, Antalya



Kaş’ta; zeytinyağı, pekmez, bal ve reçeller kendi üretimleri... Denk gelirseniz pırasalı omletinden tadın. (0538) 602 83 03



◊ Yalıbaşı Yasemin Restaurant, Muğla



Marmaris Söğüt Köyü’nde. Denize karşı kahvaltı için doğru adres. Ayva reçelleri nefis. Yumurtalı ekmek, börek ya da pişi...

O gün ne çıkıyorsa sıcakları gün gün değişiyor. (0532) 666 04 50

Ayvalık’ta. Enfes tulum peynirli poğaçaları ve börekleri sabah sıcak sıcak çıkıyor. (0534) 866 56 37Kaş’ta, Meis manzaralı bir kahvaltı mekânı. Sıcacık pişileri sürekli yeme isteği uyandırıyor. Gaziantep’ten gelen zeytinlerle yapılan zeytin salatası ve yoğurt üstü böğürtlen marmeladı enfes. (0537) 431 00 09Kaş’ta. Tavada domates ve biberli ev sucuğu, tereyağında mısır ve bezelye üzerinde bratwurst sosis gibi sıcak çeşitleri çok özel. Peynir çeşitleri, Ege otları kavurması, kuru domates ve biberiyeli tereyağı, kayakoruklu salata, köy tereyağına yumurta gibi çeşitlerle serpme Ege kahvaltısı veya yanında köpüklü şarapla servis ettikleri kahvaltı menüleri de var. (0543) 836 43 82

MURAT BOZOK

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAHVALTISI

◊ Alavya, İzmir



Alaçatı’da. Hüseyin Şef’in (Pancar) kullandığı ürünler için tutkusu müthiş. Türkiye’nin kanımca en iyi kahvaltısı... Taze organik yumurtalar, tazecik meyveler, fırından yeni çıkmış ekmekler, yerel çiftlik balı ve envai çeşit reçel tadabilecekleriniz arasında. (0232) 716 66 32



◊ Noni’s House, İzmir



Ovacık’ta. Ev yapımı ekmekleri, pişisi, reçelleri harika... (0531) 721 28 77

PINAR İSHAKOĞLU

SEÇİM YAPMAK ZOR

◊ Pinola, Balıkesir



Ayvalık’ta. Taze meyvelerle pankek, siyez unlu kiş, peynirli ev poğaçası, focaccia ekmeği arasına pesto ve peynirli sandviç, avokado veya peynir ezmesi gibi çeşitlerle gelen karabuğdaylı tuzlu pankekler arasından seçim yapmak zor. Ayrıca Ezine peynirli ve yumurtalı kahvaltı kâseleri de var. (0266) 312 55 33



◊ Suzika, Muğla



Yalıkavak’ta. 3 masalı bir adres, rezervasyon yapmak iyi olur. Brioche ekmek, ev yapımı zeytin ezmesi, tereyağında göz yumurta, kahvaltı salatası, tulum, lor peyniri ve nefis reçellerle birlikte sunduğu kahvaltı tahtası var. (0532) 592 65 46

SALİH SEÇKİN SEVİNÇ

BALKAN KAHVALTISI İSTERSENİZ...

◊ Sefte Bahçe, Muğla



Yalıkavak’ta. Kosovalı, göçmen bir ailenin işletmesi. Balkan kahvaltısı sunuyorlar. Kosova’dan getirttikleri isli sucuklar, anne işi börekler, pişi diyebileceğimiz ama lokma adını verdikleri nefis hamurişleri, peynirler, reçeller, marmelatlar... Hepsi mükemmel. (0533) 507 90 48