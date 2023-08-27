Oysa birlikte çok güzeliz

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Asya’nın vahşi doğasını tanıtmak ve anlatmak için kurulmuş bir platform olan Nature inFocus tarafından düzenlenen Nature inFocus Fotoğraf Yarışması doğa tarihinin eşsiz anlarını belgelemek ve kritik koruma sorunlarını vurgulamak için her yıl yaratıcı ve sanatsal görüntülerden oluşan etkileyici bir katalog oluşturuyor. Yaratıcı doğa fotoğrafçılığı, hayvan portreleri, hayvan davranışları ve koruma sorunları gibi çeşitli kategorileri olan yarışma, dünyadaki muhteşem biyoçeşitliliği ortaya çıkarmayı ve bu konuda insanları duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor.

‘AŞK İÇİN YAPTIKLARIMIZ’





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Fotoğraf: Amit Eshel



Vahşi Doğa ve Yaşam Alanlarında Hayvanlar kategorisinin kazananı olan fotoğraf Nubia dağkeçilerinin kızgınlık döneminde ettiği kavgayı konu aldığından fotoğrafın ismi de ‘Aşk İçin Yaptığımız Şeyler’ olmuş. Yüksek ve kayalık arazilerde yaşayan bu türün hâkimiyet gösterisi, etkileyici boynuzlarını göstermekle başlıyor. Eğer bu işe yaramazsa, rakibi önce itip kakan dağkeçileri saldırıya hazırlanırken arka ayakları üzerinde duruyor. Ödülü alan İsrailli fotoğrafçı işte tam bu anda deklanşöre basmış.

‘BONOBO VE EVCİL HAYVANI’





Fotoğraf: Christian Ziegler



Bonobolar yaşayan en yakın akrabalarımızdan biri kabul ediliyor. Fotoğraftaki firavun faresi yavrusunu yakalayan vahşi bir bonobo, ona evcil hayvan gibi bakıyor. Fotoğrafçı Ziegler bonobonun daha sonra hayvanı zarar vermeden serbest bıraktığını söylüyor.

MÜFETTİŞ BOOBY

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Fotoğrafçı: Süleyman Alatıqi



Karadaki beceriksizlikleri nedeniyle İspanyolca aptal anlamına gelen ‘bobo’ ismiyle anılan, bizdeki karşılığı ‘sümsük’ olan kuşlar aslında ömrünü açık denizlerde geçiren, son derece maharetli ve zeki canlılar. Mükemmel bir uçuş yeteneği ve muazzam bir de dalma becerisi olan bu kuşlar denizlerdeki balık, karides gibi avlarını toplamak için dalış yapmadan önce sık sık suyun altına göz atarak avlarını belirler. Fotoğrafçı tam da bu anlardan birini yakalayarak hayvan portreleri kategorisinin kazananı oldu.

‘TAKLİTTE SİMETRİ’

Fotoğraf: Arkaprava Ghosh



Yaratıcı Doğa Fotoğrafçılığı alanında ödül kazanan fotoğraf, yusufçukların hayatta kalmak için sergiledikleri yaratıcılığı gösteriyor. Taklit ustası yusufçuklar bir dalda karınlarını aynı şekilde bükerek yarattıkları görüntüyle kamufle oluyor. Düşmanlarını uzak tutarken bir yandan da sosyalleşiyorlar.

ÖZLÜ İTTİFAK

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Fotoğraf: Avinash PC



Hayvan Davranışı kategorisinde ödüle layık görülen fotoğraf karıncayla yaprak bitleri arasındaki simbiyotik ilişkiyi gösteriyor. Yaprak bitleri, ciddi bitki zararlıları olan küçük böcekler ve karıncaların en sevdiği yiyecek olan, tatlı özsu adında bir sıvı salgılarlar. Karıncalar da onları korur, özsuyun sürekli akışını sağlamak için onları bitkinin en sağlıklı kısımlarına yönlendirir.

PAZAR GÜNÜ GİBİ RAHAT





Fotoğraf: Bharath Kumar V



‘Ormanların kralı’ erkek aslan tıpkı yakıştırmadaki gibi hayatı krallara layık yaşıyor. Doyurucu bir yemek sonrası etrafındaki sineklere aldırmadan yuvarlanıp rahatlarken fotoğrafçıya da aldırış etmemiş görünüyor.

KISA KISA

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Ağaçlar sıcaktan zirvelere kaçıyor

Birçok canlı iklim kriziyle gelen sorunlarla baş edebilmek için çözüm arayışında. Bunun en çarpıcı örneklerinden biriyse ağaçlar. Dünya çapında 243 dağlık bölgede yapılan araştırma ağaçların yüzde 70’inin 2000-2010 arasında yukarı doğru hareket ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ağaçlık alanlarda yılda 1,2 metre, kaymanın en fazla olduğu tropik bölgelerdeyse yılda 3,1 metrelik bir yukarı hareket var.

Amazon kurtulsun diye petrole hayır!

Ekvador halkı Amazon Ormanları’na zarar vermemek için bölgeden petrol çıkarılmamasına kararı aldı. Evet, yanlış okumadınız! Ekvador aynı zamanda doğanın haklarını anayasal güvence altına alan ilk ülkeydi. Bu kararla günde 60 bin varil petrol çıkarılan Yasuni bölgesindeki sondaj çalışmalarını da durduruldu.

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İmparator zorda

Antarktika’daki binlerce imparator penguen yavrusu buzullardaki erime nedeniyle hayatını kaybetti. Uydu görüntülerinin analizi, civcivlerin henüz su geçirmez tüylerini geliştirmediği bir zamanda, genellikle sabit olan deniz buzunun parçalandığını ve kolonilerin ortadan kaybolduğunu gösterdi. Biliminsanları imparator penguenlerin küresel ısınma altında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını söylüyor.