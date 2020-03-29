Van'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Van'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Van, Doğu Anadolu’nun tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok eski uygarlığı topraklarında ağırlayan önemli ve gezilmesi gereken şehirlerinden biri. Anadolu’nun en büyük kapalı havzası Van Gölü başta olmak üzere Van ilçeleri ve gezilecek turistik, tarihi ve doğal güzellikleri ile turistleri ve tüm doğaseverleri fotoğraf makinaları ile bekleyen bir şehir.

Van İlçeleri

Van ilinin ilçeleri; Çaldıran, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Saray, Tuşba, Özalp, Edremit, Erciş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye. Bu ilçeler arasında nüfusu en çok artan ilçe İpekyolu; nüfusu en çok azalan ilçe ise Başkale’dir. 2020 TUİK verilerine göre ilde 13 ilçe ve belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerde ise toplam 690 mahalle mevcuttur.

Van Hangi Bölgede?

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van bölümünde yer alır. Van Gölü kapalı havzasında bulunur. İl, kuzeyde Ağrı ili, Doğubayazıt, güneyden ise Siirt’in Pervari ve Hakkarinin Beytüşşebap ve Yüksekova ilçeleri ile sınır komşusudur. Van’ın doğusunda İran Devleti bulunur. Yüzölçümü itibari ile Türkiye’nin 6. şehri. İlin çevresinde sıralı yüksek dağlar Van il sınırını çizerler.

Van Tarihi Yerler

1-Van Gölü: Van gölü, ülkemizin ve dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Etrafı yüksek volkanik dağlarla çevrili gölün, uzunluğu 120 kilometredir. Göl, Nemrut volkanik dağının patlaması ile birlikte kraterde biriken sularla oluşmuştur. Van Gölü, Tatvan sınırları içerisindedir. Gölde dört tane ada vardır. Bu adalar isimleri ile Akdamar, Çarpanak, Kuş ve Adır adalarıdır. Van Gölü üzerinden Tatvan’a feribot vasıtası ile ulaşım sağlanabilir.

2-Akdamar Kilisesi: Akdamar adı ile tanınan adada bulunur. Kilise, Ağtamar ve Ahtamar adları ile de anılmaktadır. Vaspurakan Hanedanlığına mensup Kral I. Gakik tarafından MS. 915 yılında yaptırılmıştır. Orta çağ Ermeni sanatının en değerli örneklerindendir. 1113’te manastıra dönüştürülmüştür. Daha sonraları Kutsal Haç Kilisesi olarak anılmıştır. Kiliseyi görmek isteyenler Gevaş ilçesinden kalkan feribotlarla Adaya gelebilirler.

3- Muradiye Şelalesi: Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyü yakınlarındadır. Sıcak havalarda serinlemek isteyenler için ideal bir dinlenme alanıdır. Şelalenin yüksekliği 50 metredir. Çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü ile görülmeye değerdir. Yazın kamp ve piknik alanı için mesire alanı olarak kullanılır. Kışın soğukların etkisi ile donmaktadır. Bu manzara da kaçırılmamalıdır.

4- Van Kalesi: Kaleyi, MÖ 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı Sarduri yaptırmıştır. Kent merkezine 5 km uzaklıktadır. Tarihte Tuşba adıyla merkez şehir olarak görevlendirilmiştir. Kalenin içerisinde I. Sarduri’ye ait olduğu düşünülen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler, II. Sarduri kaya mezarları, Sardur Burcu, surlar ve Analı Kız Açıkhava Tapınağı bulunur.

5- Peri Bacaları: Bölge halkı tarafından “Vanadokya” olarak isimlendirilir. Bu peribacaları, Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyünde bulunur. Oluşumu; Volkanik kökenli Yiğit Dağı’nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgar ile aşınmasıdır. Peribacalarının yanı sıra çok sayıda tünel ve mağara Vanadokya bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge Van’a 120 kilometre uzaklıktadır.

6- Van Kedi Evi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin, Van kedilerini korumak için Van Kedi Evi projesini hayata geçirmesi ile ortaya çıkmıştır. Dünya çapında bembeyaz tüyleri ve iki farklı göz rengi biri mavi biri yeşil, ün kazanan bu kediler Van Kedi Evinde koruma altındadır. Erkek ve dişi kediler ayrı ayrı odalarda barınmaktadır. Hasta olan kedilerin tedavisi veterinerler tarafından yapılmakta ayrıca yeni doğan kediler için özel bir bakım ünitesi bulunmaktadır.