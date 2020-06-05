Uluabat Gölü nerede ve hangi şehirde? Uluabat Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Uluabat gölü eski ismi Apolyont gölü olarak bilinmektedir. Gölün ünlü bir efsane hikayesi bulunmaktadır. Göl içerisinde pek çok balık türü de yaşamaktadır. Uluabat gölü çevresinde pek çok köy yer almaktadır.

Uluabat Gölü Nerede?

Uluabat gölü Türkiye'nin batı bölgesinde yer alan bir gölüdür. Uluabat gölü Marmara bölgesinin bir gölü olarak bilinmektedir.

Uluabat Gölü Hangi Şehirde?

Uluabat gölü Türkiye'nin Bursa şehrinde yer almaktadır.

Uluabat Gölü Oluşumu

Uluabat gölü tektonik kökenli oluşan bir göldür. Göl çevresinde yer alan Yenişehir, Bursa ve Gönen yerleşim yerlerinde ki çöküntüler sonucunda Uluabat gölü oluşmuştur. Gölün yanında bir de kuş gölü yer almaktadır. Kuş gölü de aynı Uluabat gölü gibi çöküntü sayesinde oluşmuştur. Bu iki göl birbirinden yine çöküntü sonucu ayrılmıştır.

Uluabat Gölü Özellikleri

- Uluabat gölü tektonik hareketle oluşmuş olan bir göldür.

- Uluabat gölü tatlı sudan oluşmaktadır.

- Göl batı ve doğu yönde 24 kilometre uzunluğuna sahiptir.

- Gölün çevresinde Marmara bölgesi iklimi hakimdir.

- Göl her mevsim yağış alan bir göldür.

- Gölün rakımı 7 metredir.

Uluabat Gölü Derinliği

Gölün ortalama derinliği 2.5 metredir. Sığ bölümlerinde ise derinliği 2 metreyi geçmemektedir. Halil Bey adası gölün en derin yeridir ve 10 metreye sahip bir derinliği vardır.

Uluabat Gölü Büyüklüğü

Doğudan batıya kadar göl 24 kilometre uzunluğundadır. Gölün genişliği ise 12 kilometredir. Yüz ölçümü 136 kilometre karedir.

Uluabat Gölü Efsanesi

Odryses çayı Uluabat gölüne tarihte dökülürmüş. Göl çevresinde yer alan Melde krallığı Apollino krallığından kızını oğluna istemiş. Kızın gönlü olmadığı için prensle evlenmeyi reddetmiş. Apollina kralı da kızını Melde krallığından korumak için göl çevresine bir saray inşa ettirmiştir.