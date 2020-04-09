Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Her ülkede olduğu gibi Nürnberg'de Almanya'da yer alan Türk Başkonsolosluğu'dur Başkonsolosluklarda Türk vatandaşların doğum, ölüm, pasaport, askerlik ve noter işlemleri gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Nürnberg Konsolosluk

Nürnberg Almanya'da yer alan bir Türk Başkonsolosluğu'dur. Görev yerleri: Kuzey Bavyera ve Thüringen eyaleti), Aşağı Frankonya (Unterfranken), Orta Frankonya (Mittelfranken), Yukarı Frankonya (Oberfranken) Yukarı Palatina (Oberpfalz)

Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Adresi

Almanya'da yer alan Nürnberg Türk Başkonsolosluğu adresi: REGENSBURGER STR.69 90478 NÜRNBERG DEUTSCHLAND

Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Nürnberg Türk Başkonsolosluğu işlemlerini çalışma saatleri aralığında telefon ederek randevu alınabilir. Çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri aralığında 08:30 ile 12:00 saatleri aralığındadır. Resmi günlerde tatildir. Bu saatler aralığında telefon numarası ile randevu alınabilir. Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası: 00 49-911 946 76-0