Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Başkonsoloslukları genellikle her ülkede ve belirli bölgelerde bulunmaktadır. Başkonsolosluklar o ülkede yaşayan Türklerin belirli işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Nürnberg Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki Nürnberg Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Her ülkede olduğu gibi Nürnberg'de Almanya'da yer alan Türk Başkonsolosluğu'dur Başkonsolosluklarda Türk vatandaşların doğum, ölüm, pasaport, askerlik ve noter işlemleri gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.
Nürnberg Almanya'da yer alan bir Türk Başkonsolosluğu'dur. Görev yerleri: Kuzey Bavyera ve Thüringen eyaleti), Aşağı Frankonya (Unterfranken), Orta Frankonya (Mittelfranken), Yukarı Frankonya (Oberfranken) Yukarı Palatina (Oberpfalz)
Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Adresi
Almanya'da yer alan Nürnberg Türk Başkonsolosluğu adresi: REGENSBURGER STR.69 90478 NÜRNBERG DEUTSCHLAND
Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Nürnberg Türk Başkonsolosluğu işlemlerini çalışma saatleri aralığında telefon ederek randevu alınabilir. Çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri aralığında 08:30 ile 12:00 saatleri aralığındadır. Resmi günlerde tatildir. Bu saatler aralığında telefon numarası ile randevu alınabilir. Nürnberg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası: 00 49-911 946 76-0
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