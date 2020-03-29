Mardin'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Mardin'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizm merkezlerinden biridir. Kartal yuvasını andıran kalesi, dar Arnavut kaldırımlı sokakları, taş konakları, tekstil, telkâri atölyeleri ve muhteşem lezzetleri içeren zengin mutfağı ile gezilip görülmesi gereken bir ambiyansa sahip Türkiye'nin en güzel ve otantik şehirlerinden biri.

Mardin İlçeleri

Mardin’in belli başlı ilçeleri; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli olarak sıralanabilir.

Mardin Hangi Bölgede?

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümünde yer alır. Şehrin kuzeyinde Diyarbakır ve Batman, güneyinde ise Suriye, batısında Şanlıurfa, doğusunda ise Siirt ve Şırnak bulunmaktadır. İstanbul’a 1448 kilometre, Ankara’ya ise 1027 kilometre uzaklıkta bulunur.

Mardin Gezilecek Yerler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kültürler ve dinler arasında hoşgörü ve kardeşlik köprüsünü kuran şehri Mardin, yediden yetmiş yediye birçok insanı kendine çekmektedir. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, yurtiçi ve yurtdışından sayısız turisti topraklarında ağırlamaktadır. Mardin’de gezilecek yerler rehberinde yer alanlar;

1- Mardin Zinciriye Medresesi: Mardin eski şehir merkezinde bulunmaktadır. Merdivenli bir yoldan ulaşılan medreseden şehrin birçok yeri kuşbakışı görünebilmektedir. Mardin Ulu Cami ve eski Mardin taş evlerini panoramik olarak görmek mümkün.

2- Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi: Mardin’in eski kent merkezinde kurulmuştur. İki katlıdır. İlk giriş katında Mardin’in eski kent yaşamına dair canlandırma şeklinde kesitler yer alır.

3- Mardin Ulu Cami: Mardin’de yer alan en büyük camilerden biridir. Caminin çevresinde dar sokaklar ve alışveriş yapılan küçük dükkanlar bulunur. Caminin içerisinde bir şadırvan ve avlu bulunur. Cami, sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Ayrıca Cami içerisinde Hz. Muhammed (S.A.V)’in sakalının sergilendiği Sakal-ı Şerif bölümü vardır.

4- Mardin Kent Müzesi: Mardin kent merkezinde bulunan tarihi yapılardan biridir. Müzenin yanı sıra ebru sanatı, kağıt katlama ve daha bir çok alanda eğitim verilen bölümlerde yapıda mevcut. Bölgeden çıkarılan birçok tarihi eser bu müzede ziyaretçiler ile buluşmaktadır. Müze, kat kat bölümlerden oluşmaktadır.

5- Mardin Dara Antik Kenti: Mezopotamya’nın tarihi dokusunu yansıtan bir antik kenttir. Binlerce yıllık tarihe sahip bu kent, çok geniş bir alanda bulunur. Bölgedeki kazı ve çalışmalar günümüzde de devam etmektedir.

6- Mardin Kasımiye Medresesi: Medresenin geniş bir avlusu vardır. Avlu kenarında ders verilen odalar bulunmaktadır. Sınıf kapıları bilhassa alçak olarak tasarlanmıştır. İçeri girenler başlarını öne eğmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum, ders veren hocaya derse ve sınıfa saygıyı ifade etmektedir.

7- Mardin Kalesi: Kentin tam üstünde, dağ yamacına kurulu bir şekilde yer alır. Kartal yuvasına benzetilir. Kaleye çıkılamamaktadır. Askeri amaçlı kullanılmaktadır. Kale, 10. Yüzyılda inşa edilmiştir.

8- Mardin Şehidiye Camii ve Medresesi: Minaresi ile son derece dikkat çeken bir yapıdır. İçerisinde küçük bir avlu ve şadırvan vardır.

9- Hasankeyf: Yaklaşık 10.000 yıllık bir geçmişi vardır. Dicle nehri kıyısında kurulmuştur. Nehir kıyısından yükselen tepelerin üstüne insan eli ile mağaralar yapılmıştır.

10- Mardin Dara Zindan: Eskiden zindan olarak kullanılan yapı, Mardin Dara’da mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Sıradan görünen bir köy evinin kapısından aşağı doğru inilerek ulaşılan zindanda, 30 metre yüksekliğinde taştan yapılan sütunlar yukarı doğru yükselmektedir.

11-Deyrulzafaran Manastırı: Mardin’in 3 km doğusunda yer alır. 5. yüzyılda yaptırılmıştır. Bir Süryani manastırıdır. Süryanilerin önemli ibadet merkezlerinden biridir. Azizler evi, Mor Hananyo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı önemli yapıları arasında yer alır.