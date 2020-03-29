Hatay'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Hatay'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler
Hatay, dinler arası hoşgörü temsilini sağlayan, kardeşlik şehridir. Sahip olduğu tarihi güzelliklerin yanında, kaplıcaları, yaylaları ve plajları ile ziyaretçilerini ağırlar. Ayrıca Hatay, Unesco tarafından da ‘’barış kenti’’ olarak seçilmiştir. Kardeşlik kenti Hatay'ın ilçeleri nedir ve Hatay hangi bölgede bulunur? Hatay' da gezilecek ve tarihi yerler nerelerdir? Gibi birçok sorunuzun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.
Hatay Türkiye' de bulunan en eski yerleşim alanlarından biridir. Tarih, gelenek, görenek, doğal güzellikler bakımından, oldukça zengin bir ilimiz olan Hatay, mutlaka gidip, görmeniz gereken şehirler arasındadır.
Hatay’ın 15 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler yoğunluk ve gelişmişlik seviyesi bakımından birbirleri arasında farklılık göstermektedir. Hatay’ın ilçeleri şunlardır:
- Altınözü
- Antakya
- Arsuz
- Belen
- Defne
- Dörtyol
- Erzin
- Hassa
- İskenderun
- Kırıkhan
- Kumlu
- Payas
- Reyhanlı
- Samandağ
- Yayladağı
Hatay Hangi Bölgede?
Türkiye’nin kalabalık iller sıralamasında ilk sıralarda bulunan Hatay, Akdeniz Bölgesi’nin doğu bölümünde yer almaktadır. Hatay’ın doğu ve güneyinde Suriye, Kuzey yönünde Osmaniye, kuzeybatı yönünde Adana, kuzeydoğu yönünde Gaziantep, batı yönünde ise, Akdeniz bulunmaktadır.
Hatay Gezilecek Yerler
Hatay’da geçmiş zamanlara yönelik birçok eser görebilir, yaz döneminde ise, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Hatay’da mutlaka görmeniz gereken, Hatay gezilecek yerler hangileri, sıralayalım.
Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları
Hatay’ın merkezine yaklaşık olarak 38 km mesafesi bulunan, Kumlu ilçesindeki Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları, şifalı suları ile huzur vericidir. Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları, ülkemizde termal turizmin kalbinin attığı yerlerden biridir. Reyhanlı Hamamat Kaplıcalarında hem şifa bulup, hem de doğa ile huzurlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.
Samandağ Sahili
Yaklaşık olarak uzunluğu 16 km olan Samandağ sahili, yaz ve bahar mevsimlerinde, deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkarmak için idealdir. Özellikle de sörf için çok uygundur. Ayrıca Samandağ sahiline girişler ücretsizdir.
Harbiye Şelaleleri
Yaz mevsiminde gelen ziyaretçileri serinleten Harbiye Şelaleleri, Defne Koruluğunun arasında akmaktadır. Bu doğal güzelliği Hatay’a gittiğinizde mutlaka görmelisiniz.
Hatay’da Samandağ ilçesine bağlı olan, Teknepınar’da bulunan Batıayaz Yaylası, doğa yürüyüşü ve piknik yapmak için oldukça idealdir. Hatay’da doğal güzellikteki manzarası ile kesinlikle gezilecek yerlerden biri de Batıayaz Yaylası’dır.
Hatay Tarihi Yerler
Hatay’da geçmişe dair izler görebileceğiniz, birçok tarihi yer mevcuttur. Yolunuz Hatay’a düştüğünde, mutlaka ziyaret etmeniz gereken, Hatay'ın tarihi yerlerini sıralayalım.
Antakya Mozaik Müzesi
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya Mozaik Müzesi’nde, 1932 senesinde yapılan kazı faaliyetlerinde ortaya çıkan eserler yer almaktadır. Bizans ve Roma dönemlerine ait kiliselerin mozaikleri, hamamlar ve heykeller, gelen müze ziyaretçileri tarafından görülebilmektedir.
St. Pierre Kilisesi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan St. Pierre Kilisesi’nin yapıldığı tarih bilinmemekle birlikte, kilise mağaralardan meydana gelmiştir. Genelde yabancı turist ziyaretçileri tarafından ziyaret edilen kilise, ilk olarak, Hristiyanların toplantı yeri amaçlı kullanılmıştır.
Meryem Ana Havuzu
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı, Arsuz bölgesinde bulunmaktadır. Burası Hristiyanlar tarafından kutsal bölge ilan edilmiştir. Belli zamanlarda Hristiyanlar burada dinlerine ait ibadetlerini gerçekleştirmektedir.
Beşikli Mağarası
Beşikli Mağarası, Hatay’ın Samandağı’nda yer almaktadır. Roma dönemindeki bir mezarlık olduğu belirtilen Beşikli Mağarasının, sahibinin kim olduğu bilinmemektedir.
Sarıseki Mağarası
Sarkıt ve dikitlerin bulunduğu Sarıseki Mağarası, iç yapısıyla dikkat çekmektedir. Sarıseki Mağarası, Hatay’ın il sınırında bulunmaktadır.
Asi Nehri
Asi Nehri’nin, Hatay için yeri oldukça önemlidir. Diğer adı ‘’Orontes’’olan Asi Nehri, Antik dönemlerden kalmadır. Asi Nehri hakkında birçok efsane bulunur ve bu efsaneler insanlar tarafından fazlasıyla ilgi görmektedir.
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