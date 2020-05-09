Çimpe Kalesi Nerede? Çimpe Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Bizanslıların Osmanlı Devleti'ne hediye ettiği bir kale olarak Çimpe Kalesi, böylece baştan sona Osmanlı Devleti'nde kalan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne geçen bir kale şeklinde öne çıkıyor. Özellikleri, heybetin ve tarihi ile beraber her sene yoğun oranda yerli ve yabancı turist çektiğini dile getirmek mümkün.

Çimpe Kalesi Nerede?

Gelibolu'nun yaklaşık olarak 10 veya 12 kilometre uzağında kalan Çimpe Kalesi, Karayokuş mevkiinde yer almaktadır. Yüksekçe bir tepenin üzerine kurulmuş olması ile beraber oldukça etkili bir manzarası vardır. Kalenin 4 kilometre kadar uzağında, Marmara Denizi'ne doğru Namaztepe yer almaktadır. Farklı ulaşım yolları ile beraber Çimpe Kalesine gidilebilir ve rahatlıkla ziyaret edilebilir.

Çimpe Kalesi Tarihi

Çimpe Kalesi Bizanslılar tarafından Osmanlı hediye edilmiş olan bir kaledir. 1352 yılında Sırp-Bulgar saldırısına karşı Osmanlı Devleti'nden yardım isteyen Bizanslılar, aldıkları yardıma karşılık hediye olarak Çimpe Kalesini vermiştir. Böylece Osmanlı Devleti'ne geçen kale bir daha başka bir devlete geçmeden Türkiye'de kalmıştır. 1200'lü yıllarda yapılmış olmasına rağmen günümüzde hala sağlam kalan yapılar arasında yer alıyor.

Çimpe Kalesi Özellikleri

Özellikle Çimpe Kalesi zafer kazanma noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu kalede üst kuran Gazi Süleyman Paşa, böylece Gelibolu ile beraber Bolayır’ı fethettikten sonra, Rumeli fethine böylece başlamıştır. Ayrıca kaleye Gelibolu yarımadasına yapılacak saldırılara karşı, cephe oluşturmak amacıyla özel şekilde hazırlanmıştır. Diğer yandan Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi de rahat şekilde izlenebilmekte ve takip edilebilmektedir. Bu yönüyle muhteşem bir manzara özelliğine sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Çimpe Kalesi Hakkında Bilgi

Çimpe Kalesi Bizanslılar ile Osmanlı Devleti arasında bir hediye olmasıyla önemli bir yere sahip. Aynı zamanda pek çok savaş için çok kritik ve stratejik bir konumda yer aldığını dile getirmek mümkün. Rumeli’yi fethetme konusunda da önemli bir yere sahiptir. 800 yıllık bir tarihe sahip olmasına rağmen günümüzde hala sağlam bir yapı olarak öne çıkıyor. Bölgeye gelmek suretiyle turistik açıdan ziyaret etmek mümkündür. Özellikle çimenlerle kaplı boşluk bir arazide olduğu için, çok daha rahat şekilde ziyaret edilebilmektedir. Tarihi ve kültürel açıdan hem yerli hem de yabancı turist çektiğini dile getirmek mümkün.