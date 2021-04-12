Parfüm orucu bozar mı? Diyanet’in açıklamasına göre parfüm ve deodorantın oruca etkisi
Ramazan’ın hemen öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan ve bozmayan şeylere açıklık getirdi. En çok aranan konulardan, Parfüm orucu bozar mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki oruçluyken parfüm ya da deodorant sıkmanın oruca etkisi nedir? İşte Diyanet açılaması.
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Mübarek Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gününü 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece başlıyor. Oruç tutmaya sayılı saatler kalmışken, orucu bozan ve bozmayan şeyler gündem konusu oldu. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Gibi soruları yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşların tereddütlerini ortadan kaldırmak için açıklamalar yaptı. Diyanet’in, parfüm ve deodorant sıkmak orucu bozar mı? Sorusuna yanıtını paylaşıyoruz.
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Parfüm orucu bozar mı?
Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz. Ramazan ayında oruç tutma vazifelerini yerine getiren kişilerin deodorant, parfüm ve kolonya kullanmaları bunları koklamaları caizdir.
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Bunlar gibi kokuların yemek ve içmek sınıfına dâhil olmaması yani gıdalanma ve beslenme unsurları olarak görülmemesinden dolayı kullanılması halinde de orucu bozmazlar.
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Orucu bozan şeyler
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.