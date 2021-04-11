Kadınlar adet (regl) dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazan ayında kadınların en çok araştırdığı konulardan biri de "Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" sorusu. Diyanet bu soruyu da şu şekilde yanıtlıyor:



Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.



Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.