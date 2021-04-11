Kadınlar adet (regl) dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçla ilgili bazı sorular da merak ediliyor. Bunlardan biri de "Oruçluyken adet (regl) olmak orucu bozar mı?" sorusu. Ramazan ayında regl halindeyken oruç tutulup tutulmayacağı sorgulanıyor. Peki kadınlar adet (regl) dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
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Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı. Bu konulardan biri de adet (regl döneminde) oruç konusu oldu. Kadınlar adet (regl) dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Diyanet'in konuyla ilgili cevabı ise şu şekilde:
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Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır.
Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).
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Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?
Ramazan ayında kadınların en çok araştırdığı konulardan biri de "Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" sorusu. Diyanet bu soruyu da şu şekilde yanıtlıyor:
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.
Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
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Adet kanaması düzensiz olan kadınlar nasıl oruç tutmalı?
Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).
Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.