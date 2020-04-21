Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Kolay Ramazan pidesi tarifi - Yumurtalı Ramazan pidesi yapımı
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan pidesi tarifi için araştırmalar başladı. Corona virüs salgını nedeniyle ibadetlerini evde geçirecek olanlar, daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle Ramazan pidesini evde yapmak istiyor. Ramazan pidesinin tarifini öğrenerek hem Ramazan ayında hem de diğer günlerde yapabilir, sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde kolay Ramazan pidesi tarifi...
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Ramazan’ın sembolü haline gelen Ramazan pidesi hem iftar hem de sahurun en sevilen lezzeti. Katıksız dahi tüketebilen Ramazan pidesi, Ramazan denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri şüphesiz. Çörek otlu, yumurtalı yapılan Ramazan pidesi, Ramazan ayında ekmekten çok daha fazla tüketiliyor. Ramazan pidesine ister ramazan ayında isterseniz de diğer aylarda kavuşabilirsiniz. Pastane usulünü aratmayan Ramazan pidesini elinizde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Kolay Ramazan pidesi tarifi ve yumurtalı Ramazan pidesi yapımının detayları...
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RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Yapımı için malzemeler
1 paket instant maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı 2 çay kaşığı tuz 6 su bardağı un Üzeri için:
2 adet yumurta sarısı 4 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı su Susam Çörekotu
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Yumurtalı ramazan pidesi tarifi
Yumurtalı ramazan pidesi yapımı
Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun. Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın. Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Diğer hamura da aynı işlemi yapın. Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin. Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün. Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın. Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir. Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…