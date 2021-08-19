Otomobil üretiminde sorunlar devam ediyor! Toyota'dan flaş karar...

Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirdi.

Toyota, 2011 Fukushima depreminin ardından yenilenen iş sürekliliği planı sayesinde daha büyük çip stoku bulundurarak salgın hastalık boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergiledi.

Ancak Asya'daki COVID-19 vakalarında yeniden artış, yarı iletken arzının talebe yetişememesinden kaynaklanan tedarik sıkıntılarını artırdı.

ARALIK 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın hisseleri haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.

Habere göre Toyota, eylül ayında 900,000'in biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500,000'e düşürdü. Şirket temsilcisi, haberde yer alan bilgileri teyit etmeye çalıştığını ifade etti.

Toyota, bu ay gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni COVID-19 vakaları, yarı iletken sıkıntısı ve yükselen malzeme fiyatları nedeniyle öngörülemeyen bir ortamla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen, Toyota Mart ayında sona erecek 12 aylık dönemde dünya genelinde 8.7 milyon otomobil satma tahminini sürdürdü.

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