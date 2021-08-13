Son dakika... İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Galericiler açıkladı!

Otomotiv piyasası hareketli bir gün geçiriyor. Özel Tüketim Vergisi’nde matrahlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte otomotiv markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Bazı marka ve model sıfır otomobillerde 50-60 bin lira civarında düşüş yaşanması beklenirken ikinci el piyasasında da akıllarda “Fiyatlar düşer mi? sorusu belirdi.



Sıfır otomobillerde düşüş yaşanması halinde ikinci el otomobillerde de düşüş beklentisi artan vatandaşlar şu an için beklemeye geçerken, fiyatların dengeye oturmasıyla alım yönünde karar vermeyi düşünüyorlar.



Sıfır ile ikinci el arasındaki makasın da bir yaşındaki otomobil için yüzde 15-20 daha düşük olmasından dolayı galericiler ikinci ele olan rağbetin devam edeceğini kaydediyor. Galeri sahibi Cumhur Halıcı “2018 model kilometresi düşük, temiz bir otomobili 220-230 bin liraya almak varken sıfırına 385 bin lira vermek istemeyenler yine ikinci el otomobil alacak” dedi.

Sıfır otomobillere nazaran ikinci el otomobillerin fiyatlarının ucuz seyredeceğini belirten Halıcı, ÖTV indirimleriyle birlikte genele yayılan büyük bir indirimin beklenmemesi gerektiğini açıkladı.



İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu ise, piyasanın kısa sürede dengeye geleceğini ve fiyatlara alışılacağını söyledi.



CUMHUR HALICI – CUMHUR OTO



ÖTV matrahlarının düşmesinin ardından ikinci el piyasasında neler olacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Daha düne kadar galericiler ihalelerden rayiç fiyatlara yakın araba topluyordu. Piyasada müşteri yok ancak ikinci el otomobil ihalelerinde araba kalmıyor. İkinci el otomobiller sıfırlara göre yine ucuz seyredecek. Sıfırı 385 bin lira olan bir otomobilin temiz, düşük kilometreli 2018 modelini 220-230 bin liraya satın almak varken arada 140-150 bin lira fazladan para ödemek istemeyen müşterimiz çok.

1 YAŞINDAKİ OTOMOBİLİ YÜZDE 20 UCUZA SATIYORUZ



İkinci el bir yaşındaki aracı galericiler sıfır fiyatının yüzde 15-20 eksiğine satışa sunuyor. Herkesin bütçesi dahilinde hareket etmesi gerekiyor. ÖTV indirimi oldu diye piyasada hareketlenme olacağını düşünüyorum. Ancak sıfır otomobillerde de büyük düşüşler yaşanmayacağı görüşündeyim. Belli marka ve modellerde indirim olacaktır. Genele yayılan büyük bir indirim beklenmemeli.



UCUZA SATMAM



200 bin liraya almış olduğum otomobili ÖTV indirimi geldi diye 150 bin liraya satmam. Bu durumda galericilerin hepsi büyük zarar yazmış olur. Fiyatlar kısa süre içerisinde dengeye oturacaktır.



GÖRKEM KONU – İSTANBUL MOTORLU ARAÇ SATICILARI DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI – KONU OTOMOTİV



ÖTV baremleri güncellenmiş oldu. Otomobillerin yüzde 50 ve 80'lik ÖTV dilimlerinde artışlar yaşandı. 313 bin lira olan sıfır otomobil bugün 265 bin liraya düştü.



ELİNDE STOĞU OLANLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ



İkinci elde elinde stok olan kişileri olumsuz etkileyecek. Araçlar eski yüksek fiyatlardan alındı. Yine müşteri de eski fiyattan aldıysa fiyatı birden 50 bin lira düşmüş oldu. Bu durum ikinci el otomobil piyasası için 2-3 ay sıkıntı oluşturur.



PİYASA DENGEYE GELECEKTİR

Piyasa dengeye gelecektir, fiyatlara alışılacaktır. Burada aslında bizim talebimiz vergi sisteminin tekrar gözden geçirilmesi. Sektörün paydaşlarının yeniden bir araya gelip yeni bir sistem kurulmasını istiyoruz.

YÜKSEK MODEL İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK



İkinci eldeki asıl fiyat yansıması sıfıra yakın. 2020-2021 model fiyatlarda daha çok fiyat düşüşü olacak. Model düştükçe fiyat düşürme azalacak. 2021 ikinci el otomobil için 50 bin lira düşüş olacak. Yeni sıfır fiyatına göre fiyat vereceğiz. Bu da hem müşterinin alışması hem de bizim fiyat vermemiz açısından kısa bir süre de olsa sıkıntılar oluşturacak.

AYDIN ERKOÇ - MASFED BAŞKANI



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti. Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğini belirten Erkoç, ‘’Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 60 bin TL’ye kadar geri gelecek, bu da sıfır araç piyasasını hareketlendirecektir’’ diye konuştu.



Pandemi sebebiyle her sektörde yaşanan daralmanın otomotiv sektöründe de yaşandığını, ekonomik sıkıntılardan ötürü alım gücünün de düştüğünü söyleyen Erkoç, ‘’Kurdan dolayı araç maliyetleri de artmış, ÖTV artışı da piyasayı tamamen durdurmuştu. Ancak yapılan bu düzenleme sektöre can suyu olacaktır. 300 bin TL’lik bir araç 250 bin TL’ye kadar düşecektir’’ dedi.



Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, ‘’Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle birlikte yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaraktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Yapılan bu değişiklik tüm sektörde memnuniyetle karşılandı’’ diye konuştu.

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