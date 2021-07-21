Fuarcılık devi için iflas kararı

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ'ye karşı 800 bin Euro’luk alacak davası açtı. Bakırköy Ticaret Mahkemesi, alacak davası açan şirketi haklı buldu. Yerel mahkeme kararını onadı. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ tarafı, kararı Yargıtay’a taşıdı.



TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Dava dosyasının Yargıtay süreci devam ederken Flap Kongre bu kez CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ’nin iflasını istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçen şubat ayı sonunda açılan davada karar 13 Temmuz günü çıktı. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine ilişkin süreç de başladı. Şirketin tasfiyesine ilişkin süreci Bakırköy 1. İcra Dairesi yürütecek. CNR Fuarcılık tarafının, anılan karara itiraz hakkı bulunuyor.

‘YARGITAY’I BEKLİYORUZ’

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yargı sürecinin devam ettiğine işaret ederek “Bahsi geçen Ankaralı bir firmaya 8 yıl önce bir yer kiraladık. Yaptığımız sözleşmede mücbir sebep dışında iptalin söz konusu olmayacağı net bir şekilde ifade edilmişti. Ancak ortada mücbir bir sebep olmamasına rağmen etkinlikten 3 ay önce, sözleşmeyi iptal etmek istediler. Ve yerel mahkemede dava açıldı. Biz de yerel mahkemede davayı kaybedince Yargıtay’a duruşmalı itirazda bulunduk. Yargıtay da talebimizi kabul etti. Ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Yargıtay’ın alacağı karara göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

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