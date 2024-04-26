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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Beyaz ete ihracat yasağı geliyor

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#Tavuk#Beyaz Et#Ticaret Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 14:10

CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, beyaz etteki fahiş fiyat artışını engellemek için Ticaret Bakanlığı'nın tavuğa yurt dışına ihracat yasağı getireceğini belirtti.

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CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattığını ifade etti. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın beyaz etteki fahiş fiyat artışını engellemek için tavuğa yurt dışına ihracat yasağı geleceğini açıkladı. Bu yasak ile yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçileceği belirtildi. 

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Beyaz ete ihracat yasağı geliyor

136 DENETÇİ İSTANBUL SOKAKLARINDA 

Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 136 fahiş fiyat denetçisinin Ticaret Bakanlığı tarafından göreve başlatıldığını da hatırlattı. Fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" dediğini söyleyen Uludağ, vatandaşın beyaz ete yöneldiğini, alınan tedbirlerle beyaz et arzının artarak fiyatlara inandığını ifade etti.

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KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Kırmızı et fiyatları ile ilgili Bakanlığın açıklamada bulunduğunu belirten CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Uludağ "Kırmızı etle ilgili de çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Piyasaya et sürümü daha da artacak. Kırmızı etin fiyatlarının da düşecek" dedi. 

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#Tavuk#Beyaz Et#Ticaret Bakanlığı

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