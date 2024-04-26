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Bakan Koca: 36 bin personel istihdam edilecek

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#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete#Fahrettin Koca
Bakan Koca: 36 bin personel istihdam edilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 09:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılında 36 bin sağlık personelinin istihdam edileceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 2024 yılı sonuna kadar 36 bin personelin istihdam edileceğini belirten Koca kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi. Koca şunları dedi: 

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun.

 

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#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete#Fahrettin Koca

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