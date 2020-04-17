Bilginizi yarıştırın hem eğlenin hem kazanın!
Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kazanların isimleri bu sayfada açıklanacak ve en kısa sürede hediye gönderimleri için iletişime geçilecektir.
23 NİSAN BİLGİ YARIŞMASI- KAZANANLAR LİSTESİ
Ali Osman Köklü
Zehra Kesir
Kerem Boylu
Zeynep Köklü
Ahmet Bağlan
Emrah Seyis
Derya Ağaçkıran
Didem Senguloğlu
Zübeyde Düzgün Aydoğan
Neslihan Yumuşak
Oktay Saygın
Şengül Ak
Emine Çaycı
Oruç Akbulut
Esra Birer
Elif Erdoğan
Murat Karabıçak
Niyazi Mert Yıldız
Burak Yıldırım
Taner Aksu
Tufan Demircan
Kerem Korkmaz
Aykut Erşahin
Sinem Demirel
Berker Demirayak
Baran Küçük
Deniz Bozkuş
Mustafa Tekes
Harika Kadaster
İbrahim Şendan
Cahit Ceylan
Hatice Canan Eşim
Mahmut Yumuşak
Züleyha Nur Yıldız
Ali Yorulmaz
Onur Özcan
Mahmut Atan
Melih Ayaltı
Şahin Babursah
Ali Rıza Öztoprak
Halil Busa
Sami Yumuşak
Cansu Aksu
Saliha Akyüz
Havva Tuğba Saygın
Mehmet Torin
Nazan Zamur
Süheyla Akyüz
Kenan Ağaçkıran
Süleyman Bedir
Kazananlardan mail yoluyla posta adresleri istenecek ve hediyeleri en kısa sürede adreslerine teslim edilecektir.
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