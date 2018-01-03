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    YÖK’ten rektör adayı ilanı

    Hürriyet Eğitim
    03.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    YÖK, ‘Türk-Alman Üniversitesi’ne yapılacak rektör ataması için aday adayı ilanına çıktı. 3 Ocak’ta başlayan başvurular 12 Ocak mesai bitiminde sona erecek.

    Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ‘Türk-Alman Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacak. Aday adaylığı başvuruları 3-12 Ocak arasında. Gereken şartları taşıyanların herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinde kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışması şart değil. Başvurular YÖK’e bizzat, posta veya e-posta ile rektoraday@yok.gov.tr adresine de yapılabilir. Dilekçe ile birlikte YÖK’ün internet sitesinde yayınlanan duyurudaki formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesinin de bildirilmesi gerekiyor. Aranan şartlar ise şöyle:

    - ‘Profesör’ olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

    - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olarak görev yapabilmek için bir engelin bulunmaması,

    - Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak gerekiyor.

    Etiketler: rektör atama
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