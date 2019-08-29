İskitler için yıkım tebligatı

Hürriyet Ankara’nın son olarak ‘İskitler bataklığı’ manşetiyle gündeme getirdiği İskitler’deki metruk yapılar için Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesi harekete geçti. Belediyeye gönderdiği resmi yazıda bölgedeki asayiş olaylarına dikkat çeken Ankara Valiliği, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından riskli olduğunu belirterek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında işlem yapılmasını istedi. Altındağ Belediyesi de, bölgede tespit edilen metruk yapıların sahiplerine tahliye tebligatı gönderdi ve binaları yıkmalarını istedi. Yıkımların yapılmaması durumunda belediyenin yıkım işlemlerini kendisinin gerçekleştireceği öğrenildi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLMELİ

Ankara Valiliği tarafından belediyeye 18 Temmuz’da gönderilen yazıda, “Başta kaçak elektrik ve su kullanımına son verilmesi, ilgili belediye başkanlığınca kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ile beraber mevcut binaların bir kısmının metruk bina olabileceği, diğer binaların ise özellikle deprem riski (can ve mal güvenliği) açısından önem arz ettiği, ciddi emniyet ve aşayiş sorunlarının olduğu da göz önünde alındığından, belediye başkanlığınca öncelikle 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi...” ifadeleri yer aldı.

YETKİ ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NDE

Valiliğin talebinin ardından İskitler’de tespit ettiği binaların sahiplerine tahliye ile ilgili tebligat gönderen Altındağ Belediyesi, Büyükşehir Meclisi’nin 12 Ocak 2018 tarihli kararına dikkat çekti ve Çubuk Çayı ve Turgut Özal Bulvarı arasında kalan İskitler Merkezi İş Alanları (MİA) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2. Etap 2. Kısım bölümündeki uygulama yetkilerinin kendilerine devredildiğini hatırlattı.

HÜRRİYET ANKARA GÜNDEME TAŞIDI

Hürriyet Ankara, İskitler’deki sıkıntıyı 27 Mayıs’ta ‘İskitler bataklığı’ manşetiyle gündeme taşımıştı. İskitler bölgesi için, “Ankara’nın göbeğindeki bataklık” benzetmesi yapan bir okur, Okur Köşesi’ne gönderdiği iletide, “Ankara Valisi Vasip Şahin’den isteğimiz, İskitler bölgesi ile ilgili bir kriz masası kurması ve Ankara’yı bu bataklıktan artık kurtarması” ifadelerini kullanıştı.