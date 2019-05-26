İskitler bataklığı

SUÇ MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ

“Uzun yıllardır metruk haldeki İskitler bölgesi, başkent Ankara’ya hiç yakışmıyor. Yıllar önce boşaltılan binalar, kâğıt toplayıcılarının meskeni ve deposu oldu. Fuhuş ve hırsızlık gibi asayiş olaylarıyla da gündeme gelen bölge, adeta suç mekânına dönüştü.”

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge esnafına yaptığı ziyarette bu şikâyetler dile getirilmişti. Bir lastikçi dükkânında esnafı dinleyen Erdoğan, dönemin Ankara Valisi Ercan Topaca’ya talimat vererek, bölgedeki tüm sorunların biran önce çözülmesini istemişti.”

KRİZ MASASI KURULMALI

“O ziyaretin üzerinden 15 ay geçti. Bu sürede Vali Ercan Topaca’nın yerine Vasip Şahin geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin’den isteğimiz, İskitler bölgesi ile ilgili bir kriz masası kurması ve Ankara’yı bu bataklıktan artık kurtarması.”

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