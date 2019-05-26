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Ankara Haberleri: İskitler bataklığı

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İskitler bataklığı

Hürriyet Haber
26.05.2019 - 16:25Son Güncelleme :

Altındağ’a bağlı İskitler sanayi bölgesi için, “Ankara’nın göbeğindeki bataklık” benzetmesini yapan Hürriyet Ankara okuru, yetkililere sesleniyor.

Hürriyet Haber

SUÇ MEKÂNINA DÖNÜŞTÜ

“Uzun yıllardır metruk haldeki İskitler bölgesi, başkent Ankara’ya hiç yakışmıyor. Yıllar önce boşaltılan binalar, kâğıt toplayıcılarının meskeni ve deposu oldu. Fuhuş ve hırsızlık gibi asayiş olaylarıyla da gündeme gelen bölge, adeta suç mekânına dönüştü.”

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge esnafına yaptığı ziyarette bu şikâyetler dile getirilmişti. Bir lastikçi dükkânında esnafı dinleyen Erdoğan, dönemin Ankara Valisi Ercan Topaca’ya talimat vererek, bölgedeki tüm sorunların biran önce çözülmesini istemişti.”

KRİZ MASASI KURULMALI

“O ziyaretin üzerinden 15 ay geçti. Bu sürede Vali Ercan Topaca’nın yerine Vasip Şahin geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin’den isteğimiz, İskitler bölgesi ile ilgili bir kriz masası kurması ve Ankara’yı bu bataklıktan artık kurtarması.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İskitler bataklığı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 16 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İskitler bataklığı haberi güncellenecektir.

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