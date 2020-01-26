Kentte herkesin keyfi yerinde, yüzler gülüyor.
Neşeli günler yaşıyor bütün kent.
Yeşil beyazlı takımın yeniden Süper Lig’e çıkacağına ilişkin inanç her geçen gün artıyor.
Maçta çok etkili değildi Bursaspor ama akıllı oynadı.
Kaybetmemek önemliydi zirveden kopmamak için.
Kontrollü oynadı takım.
Çok pozisyon üretilmedi ama akılcı hamleler yapıldı.
Kaleci Çağlar yine günündeydi, kritik dönemlerde önemli kurtarışlar yaptı.
Ve bay gol, gazeteci arkadaşım Özge Yetişmişoğlu’nun “Goleznov” lakabını taktığı Seleznov, yine üzerine düşeni yaptı.
57. dakikada Seleznov ile aradığı golü bulan Bursaspor, 90 dakika sonunda çok önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.
İlk yarının son maçında lider Hatayspor’u 2-1 yenen, ardından Fatih Karagümrük’ü aynı skorla evine eli boş gönderen yeşil beyazlı takım, Akhisarspor’u da deplasmanda 1-0 yenerek, 3’te 3 yaptı.
“Neşeli günler” yaşattığın için teşekkürler takım.
*
Teşekkür etmeye başlamışken, kentin ve camianın yeniden bütünleşmesinde katkısı olanları da unutmayalım elbet.
Gerçi Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeni transferlerin imza töreninde teşekkür etti kampanyaya katkıda bulunanlara ama…
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ sloganıyla başlatılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilçe belediyelerince desteklenen, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın koordine ettiği kampanya hem maddi hem manevi anlamda kulübe olumlu yansıdı.
Önce transfer tahtası kalktı, ardından vergi borçları düzene sokuldu.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istediği transferler de kampanya çerçevesinde toplanan paralarla yapıldı.
Taraftarlar da çok önemli rol üstleniyor bu kampanya çerçevesinde.
Bir yandan ekonomik anlamda katkı sunuyorlar, bir yandan sosyal medyada kampanyayı sıcak tutup katılımı arttırıyor ve en önemlisi bir yandan da tribünde görevlerini eksiksiz yapıyorlar.
Sonuç olarak her şey iyi gidiyor şu anda...
Katkısı bulunanlara sonsuz teşekkürler.
HAKEMLER FACİA
Süper Lig’de az da olsa adalet “VAR” ama TFF 1. Lig hakemler açısından facia resmen.
Geçen hafta Fatih Karagümrük maçında Bursaspor’un 3 penaltısı verilmedi resmen.
Havada uçuşan kartlar ve diğer hatalar.
Akhirasspor maçında da Seleznov’a gösterilen kırmızı kart…
TFF 1. Lig’e de bir göz atmalı MHK.
Gerçi kimden adalet bekliyorsak…
Söz konusu Anadolu takımları olduğunda en acımasız cezaları veren TFF, konu İstanbul takımları olunca anında affedici oluyor.
Söz konusu Anadolu takımları olunca puanlar siliniyor, futbolculara 3’er 5’er maç cezalar veriliyor.
Ama İstanbul takımları gündeme gelince, limitler arttırılıyor, futbolcuları için “cezaya gerek yok” kararları veriyor.
Ama Bursaspor o kadar inançlı ki son dönemde…
Hem rakipleri, ham hakemleri hem de TFF’yi yenecek.
Neşeli günler
Kentte herkesin keyfi yerinde, yüzler gülüyor.
Neşeli günler yaşıyor bütün kent.
Yeşil beyazlı takımın yeniden Süper Lig’e çıkacağına ilişkin inanç her geçen gün artıyor.
Maçta çok etkili değildi Bursaspor ama akıllı oynadı.
Kaybetmemek önemliydi zirveden kopmamak için.
Kontrollü oynadı takım.
Çok pozisyon üretilmedi ama akılcı hamleler yapıldı.
Kaleci Çağlar yine günündeydi, kritik dönemlerde önemli kurtarışlar yaptı.
Ve bay gol, gazeteci arkadaşım Özge Yetişmişoğlu’nun “Goleznov” lakabını taktığı Seleznov, yine üzerine düşeni yaptı.
57. dakikada Seleznov ile aradığı golü bulan Bursaspor, 90 dakika sonunda çok önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.
İlk yarının son maçında lider Hatayspor’u 2-1 yenen, ardından Fatih Karagümrük’ü aynı skorla evine eli boş gönderen yeşil beyazlı takım, Akhisarspor’u da deplasmanda 1-0 yenerek, 3’te 3 yaptı.
“Neşeli günler” yaşattığın için teşekkürler takım.
*
Teşekkür etmeye başlamışken, kentin ve camianın yeniden bütünleşmesinde katkısı olanları da unutmayalım elbet.
Gerçi Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeni transferlerin imza töreninde teşekkür etti kampanyaya katkıda bulunanlara ama…
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ sloganıyla başlatılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilçe belediyelerince desteklenen, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın koordine ettiği kampanya hem maddi hem manevi anlamda kulübe olumlu yansıdı.
Önce transfer tahtası kalktı, ardından vergi borçları düzene sokuldu.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istediği transferler de kampanya çerçevesinde toplanan paralarla yapıldı.
Taraftarlar da çok önemli rol üstleniyor bu kampanya çerçevesinde.
Bir yandan ekonomik anlamda katkı sunuyorlar, bir yandan sosyal medyada kampanyayı sıcak tutup katılımı arttırıyor ve en önemlisi bir yandan da tribünde görevlerini eksiksiz yapıyorlar.
Sonuç olarak her şey iyi gidiyor şu anda...
Katkısı bulunanlara sonsuz teşekkürler.
HAKEMLER FACİA
Süper Lig’de az da olsa adalet “VAR” ama TFF 1. Lig hakemler açısından facia resmen.
Geçen hafta Fatih Karagümrük maçında Bursaspor’un 3 penaltısı verilmedi resmen.
Havada uçuşan kartlar ve diğer hatalar.
Akhirasspor maçında da Seleznov’a gösterilen kırmızı kart…
TFF 1. Lig’e de bir göz atmalı MHK.
Gerçi kimden adalet bekliyorsak…
Söz konusu Anadolu takımları olduğunda en acımasız cezaları veren TFF, konu İstanbul takımları olunca anında affedici oluyor.
Söz konusu Anadolu takımları olunca puanlar siliniyor, futbolculara 3’er 5’er maç cezalar veriliyor.
Ama İstanbul takımları gündeme gelince, limitler arttırılıyor, futbolcuları için “cezaya gerek yok” kararları veriyor.
Ama Bursaspor o kadar inançlı ki son dönemde…
Hem rakipleri, ham hakemleri hem de TFF’yi yenecek.