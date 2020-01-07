Bursaspor’da son haftalarda en fazla eleştirilen isimdi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay. Yardım kampanyasının İbrahim Burkay tarafından iptal ettirildiği öne sürülüyordu.
Bir süre sessiz kalan Burkay, geçtiğimiz cumartesi günü (4 Ocak) AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan’ın da hazır bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda sadece İbrahim Burkay konuştu.
Hazırladıkları çalışma çerçevesinde Bursaspor’a 216 bin forma satışıyla 21 milyon 600 bin liralık bir kaynağın aktarılmasını hedefliyordu Burkay.
Bu kaynağın 10 milyon lirasını Bursa iş dünyasın tek başına karşılayacağını aktaran Burkay, kentteki 17 belediyeden 80 bin, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile akademik odalardan 10 bin forma katkısı beklediğini aktardı.
Burkay’ın en önemli mesajı ise taraftara oldu.
Taraftarların kendisine ve BTSO’ya yönelik sosyal medyadaki eleştirilerini “Bursaspor’a duyulan aşırı sevgi” nedeniyle normal karşıladığını ifade eden Burkay, yeşil-beyazlı gönül veren taraftarlardan da rahatlıkla 16 bin forma ile bu organizasyona katkı sunacağını vurguladı.
Burkay, aktarılacak 21 milyon 600 bin liralık kaynağın Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istediği transferler ve altyapı için harcanması gerektiğinin altını çizdi.
Bursa spor medyası bu toplantıya büyük ilgi gösterdi.
Genel kanı bu uygulanabilir destek kampanyasının Bursaspor’u bu sezon için en azından rahatlatacağı yönündeydi.
Genelde bu tür toplantıların sonunda “Dağ fare doğurdu” yorumu yapılır.
Ama bu kez herkes memnun.
Yani, “Dağ fil doğurdu” diyebiliriz...
BAŞKANIN İŞİ ZOR
Sanıyorum şu sıralar kimse Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan’ın yerinde olmak istemez.
Bir yandan para bulacak, bir yandan borçları ödeyecek, bir yandanda camianın istediği takviyeleri yapacak.
Aktarılacak kanyak Mestan ve Bursaspor için “can suyu” gibi gelecektir.
Mesut Mestan ve yönetimin oluşturulacak bu kaynağı en iyi şekilde kullanacağına dair şüphe yok elbet.
HEDEF ZİRVE
“Yeniden Büyük Bursaspor” sloganıyla açıklandı yeni yardım kampanyası.
Sahasında 2-1 yendiği lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı sadece 9 yeşil-beyazlı takımın.
İbrahim Üzülmez ile oyun sistemindeki olumlu değişikliğin skora yansıyacağına ilişkin umutlar da arttı.
Artık ikinci yarıda bambaşka bir Bursaspor izleyeceğiz.
Ben buna inanıyorum...
İnanmayan varsa...
Bu arada, yardım kampanyası ile ilgili görseli paylaşalım da bizim de Bursaspor’a bir desteğimiz dokunsun...
Dağ fil doğurdu
Bursaspor’da son haftalarda en fazla eleştirilen isimdi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay. Yardım kampanyasının İbrahim Burkay tarafından iptal ettirildiği öne sürülüyordu.
Bir süre sessiz kalan Burkay, geçtiğimiz cumartesi günü (4 Ocak) AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan’ın da hazır bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda sadece İbrahim Burkay konuştu.
Hazırladıkları çalışma çerçevesinde Bursaspor’a 216 bin forma satışıyla 21 milyon 600 bin liralık bir kaynağın aktarılmasını hedefliyordu Burkay.
Bu kaynağın 10 milyon lirasını Bursa iş dünyasın tek başına karşılayacağını aktaran Burkay, kentteki 17 belediyeden 80 bin, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile akademik odalardan 10 bin forma katkısı beklediğini aktardı.
Burkay’ın en önemli mesajı ise taraftara oldu.
Taraftarların kendisine ve BTSO’ya yönelik sosyal medyadaki eleştirilerini “Bursaspor’a duyulan aşırı sevgi” nedeniyle normal karşıladığını ifade eden Burkay, yeşil-beyazlı gönül veren taraftarlardan da rahatlıkla 16 bin forma ile bu organizasyona katkı sunacağını vurguladı.
Burkay, aktarılacak 21 milyon 600 bin liralık kaynağın Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istediği transferler ve altyapı için harcanması gerektiğinin altını çizdi.
Bursa spor medyası bu toplantıya büyük ilgi gösterdi.
Genel kanı bu uygulanabilir destek kampanyasının Bursaspor’u bu sezon için en azından rahatlatacağı yönündeydi.
Genelde bu tür toplantıların sonunda “Dağ fare doğurdu” yorumu yapılır.
Ama bu kez herkes memnun.
Yani, “Dağ fil doğurdu” diyebiliriz...
BAŞKANIN İŞİ ZOR
Sanıyorum şu sıralar kimse Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan’ın yerinde olmak istemez.
Bir yandan para bulacak, bir yandan borçları ödeyecek, bir yandanda camianın istediği takviyeleri yapacak.
Aktarılacak kanyak Mestan ve Bursaspor için “can suyu” gibi gelecektir.
Mesut Mestan ve yönetimin oluşturulacak bu kaynağı en iyi şekilde kullanacağına dair şüphe yok elbet.
HEDEF ZİRVE
“Yeniden Büyük Bursaspor” sloganıyla açıklandı yeni yardım kampanyası.
Sahasında 2-1 yendiği lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı sadece 9 yeşil-beyazlı takımın.
İbrahim Üzülmez ile oyun sistemindeki olumlu değişikliğin skora yansıyacağına ilişkin umutlar da arttı.
Artık ikinci yarıda bambaşka bir Bursaspor izleyeceğiz.
Ben buna inanıyorum...
İnanmayan varsa...
Bu arada, yardım kampanyası ile ilgili görseli paylaşalım da bizim de Bursaspor’a bir desteğimiz dokunsun...