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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

Eşofman nasıl trendy durur?

11 Mayıs 2019

Kent yaşamında da eşofman giymek son derece moda. Ama nasıl takımlamalı?

Eşofman nasıl trendy durur
Hep anlatıyoruz ya “Eşofman takımlar şehre ve haftasonunda da günlük hayatımıza girdi” diye... En güzel örnek Que çekiminden geldi. Bu tarz günlük de kullanılabilecek eşofman takımların penye olanlar çok fazla spor duracaktır. Tavsiyem buruşmayan, temiz parlak yüzeyli teknolojik kumaşlardan alın. İçinde polyester olanlardan demek oluyor bu... Daha şık duracaktır. Buruşmayacaktır ve kumaş deforme olmayacaktır. Bu takımların pantolonlarını ve üstlerini ayrı ayrı da giyebilirsiniz. Spor ayakkabı tabii ki kabulümüz ama deri bot gibi farklı ayakkabılarla daha da şehirleştirebilirsiniz. Ben bu takımların üzerine jean ceket ya da bej, bol bir trençkotu çok yakıştırıyorum. Sırt çantası ya da bel çantası bu sokak modasının en güzel tamamlayıcısı olur. Bir de beyzbol kasketi takarsanız son derece genç, dinamik ve trendy gözükeceksiniz.

Benim önerim

IWC Schaffhausen’ın sene başında tanıtımını yaptığı ‘Aquatimer Chronograph Edition-Laureus Sport for Good’ tasarımını, rengini sportif ve klas görüntüsünü çok beğendim. Haftanın ürünü bu olsun. Kendiniz için yatırımlık ve evladiyelik olarak bütçeniz uygunsa düşünebilirsiniz. Babalar günü hediyeleri için haftaya farklı hediye seçenekleri sunacağım.
Eşofman nasıl trendy durur
SORUN, ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Bayram tatili için yurtdışına yabancı arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Buradan ne hediye götürebilirim, tavsiyeniz?

Cevap: Bir yabancıya alınacak turistik, hediyelik eşyalar ve lokal yiyecekler dışında, Türkiye’de tasarım ve üretimi olan markalardan tekstil ürünü hediye edebilirsiniz. Ben Mavi markasının ‘İstanbul’ yazılı tişörtlerinden almıştım. Siz de bu tarz lokal ve yerli kültürü destekleyen tişörtlerden ya da denim kumaşı cenneti olan ülkemizden birkaç jean gömlek, yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılmış şilebezi gömlek, keten veya ipek kumaş kaşkol, kaliteli Bursa havlularından bir paket yapabilirsiniz. Mavi, Koton, Adil Işık, Ramsey, Hemington, Avva ve Damat gibi markalara indirimde uğrayın derim.

YAPIN - YAPMAYIN

Bu ara mayo şort alacaksanız kısa, rahat kesim ve kalıpta, beli lastikli ve çıtçıtlı olanlara bakın. Renkliler çok moda. Özellikle toprak renkleri, parlak sarı, uçuk pembe, canlı oranj, kiremit, hardal, bembeyaz olanları almaya çalışın.

Mayo-şortlarda dizin hemen üzerinde bitenlerden alacaksanız kalıbı biraz dar olsun. Baldırda biten kısalardan alırsanız bol kesim olabilir. Sörf mayosu, büyük dijital desenler, büyük tropikal çiçekler, palmiyeler, meyvalar ve hayvan desenleri hâlâ out.

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