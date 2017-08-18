Windows 10'lu bilgisayarı hızlandırmanın yolu

Windows 10'lu bilgisayarınız biraz eskiyse ve yeteri kadar RAM'i yoksa, yavaşlıktan bıkmış olmalısınız. Ama canınızı sıkmayın. Belki sisteminize RAM eklemek kadar etkili olmayacak ancak aşağıdaki ipucuyla biraz daha akıcı bir deneyim elde edebilirsiniz.

Sisteminizi hızlandırmanın en etkili yollarından bir tanesi, başlangıçtaki programların sayısını azaltmak. Bunun yanında görsel efekt sayısını da azaltarak arayüz içindeki geçişleri daha akıcı hale getirebilirsiniz.





Görsel efekt ayarlarını değiştirmek için;

1. Sistem Özellikleri penceresini açın. Bunun için Dosya Gezgini'nde Bu Bilgisayar'a sağ tıklayıp, açılan menüden Özellikler'e tıklayabilirsiniz. Açılan pencerede Gelişmiş Sistem Ayarları'na tıklayın.

2. Birkaç sekmeden oluşan bir pencere açılacak. Burada Gelişmiş sekmesine tıklayın ve Performans altındaki Ayarlar'a tıklayın.

3. Görsel Efektler sekmesinde En iyi performans için ayarla seçeneğini etkinleştirin.

Böylece Windows'un tüm görsel efektlerini ve animasyonlarını kapatmış oldunuz. Bu değişiklik sonrasında simgeler ve yazı tipleri dahil sistemin görünümünde bazı farklar göreceksiniz ve muhtemelen sisteminiz biraz daha akıcı çalışacak. Sisteminiz çok yavaş değilse, buradaki özellikleri tek tek kapatmayı da deneyebilirsiniz.



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