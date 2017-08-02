Windows 10'da hata bulan para kazanacak!

Microsoft, Windows kullanıcılarını ürünlerinde hatalar bulmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir ödül programı başlattığını duyurdu. Windows Bountry programı ile Windows 10 ve/veya diğer ürünlerde hata veya hatalar bulan ve bildiren kullanıcılar, 250 bin Dolar'a kadar ödüller kazanacak.

Her yazılımda olduğu gibi Windows'ta da hatalar var. Hiçbir şirket mükemmel değil ve her yaptığı yazılım tamamen sorunsuz olmuyor. Bunu hiçbir şirket garanti edemez. Microsoft'un başvurduğu ödül yolunu daha önce pek çok şirket de yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu anlamda Windows 10'u hatalarından arındırmak için bu girişim işe yarayacaktır.

Windows Bountry programını 26 Temmuz 2017'de başlatan Microsoft; Windows Insider önizlemesi, Windows Defender programı ve Microsoft Edge'i de bu program dahilinde bulunduruyor. Daha önce Windows 8.1'de bulunan hatalar için 100 bin Dolar'a kadar ödül veren Microsoft, şimdi bu miktarı tam 250 bin Dolar'a yükseltiyor. Microsoft'un bu hamlesi, kullanıcıları bir hayli teşvik edecek gibi görünüyor.



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