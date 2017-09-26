Windows 10'da Bluetooth nasıl açılır?

Bluetooth, artık yalnızca teknoloji meraklılarına özel bir teknoloji değil. Bugün Bluetooth'a otomobillerden telefonlara, her yerde rastlamanız mümkün. Bu yüzden Windows'ta Bluetooth'u etkinleştirerek birçok pratik işlevden faydalanabilirsiniz.

Aşağıda Bluetooth'u Windows 10'da nasıl etkinleştirebileceğinizi anlatıyoruz.

Windows 10'da Bluetooth'u Etkinleştirme

Sağ alttaki konuşma baloncuğuna tıklayarak İşlem Merkezi'ni açın ve Bluetooth düğmesine tıklayın. Düğme maviye dönerse Bluetooth etkin demektir.

Alternatif bir yöntem için Başlat > Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth ve diğer cihazlar yolunu izleyin. Sağ tarafta üstte Bluetooth'un altındaki anahtarı açık konuma getirin.

Bluetooth'u Diğer Cihazlarda Açma

Android: Android'li cihazlarda Bluetooth'u uyarı alanındaki kısayolu kullanarak açabilmeniz gerekiyor. Kısayolu görmüyorsanız, Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Bluetooth yolunu izleyin ve Bluetooth anahtarını açık konuma getirin.

iOS: iOS cihazlarında Bluetooth'u açmak için Ayarlar uygulamasındaki Kontrol Merkezi'ni kullanabilirsiniz.

Windows 10 ile Bluetooth Cihazlarını Eşleştirme

Windows'ta iki cihazı eşleştirmek için Başlat > Ayarlar > Cihazlar > Bluetooth ve diğer cihazlar yolunu izleyin. Sağ tarafta Bluetooth ya da başka cihaz ekle üzerine tıklayın.

Karşınıza içerisinde üç seçenek bulunan yeni bir pencere gelecek. Bluetooth'a tıklayın. Sisteminiz, etrafınızdaki cihazları tarayacak ve bulduğu sonuçları gösterecek. Bu işlemin tamamlanması bir dakika sürebilir. Cihaza bağlanmak için ismine tıklayın. Bağlandığınız cihaza göre bir adım daha atmanız gerekebilir.

Cihazlarınızı eşleştirdikten sonra onların adlarını Bluetooth ayarları sayfasında görmeye başlayacaksınız.



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