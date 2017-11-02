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    Windows 10'a bedava geçiş sona eriyor! İşte son tarih

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Windows 10'a ücretsiz geçiş için geriye kalan yollar, bu tarihten itibaren kapanıyor!

    Microsoft yaptığı en son duyuruda Windows 7 veya 8.1'den Windows 10'a geçiş için kullanılan yardımcı teknolojilerin yükseltilmesi işlemi 31 Aralık'ta sona erecek. Yardımcı teknolojilerin yükseltilme sayfasını güncelleyen şirket, "Lütfen 31 Aralık 2017'de hizmetin sona ermesinden önce bu fırsattan yararlanın." uyarısını yayınladı.

    Yazılım devi daha önce erişilebilirlik-tabanlı güncellemenin sonsuza kadar sürmeyeceğini ve hizmetin sonra ermesinden önce bir duyuru yapılacağını açıklamıştı. Görünüşe bakılırsa bu duyuru o duyuru.

    Windows 10a bedava geçiş sona eriyor İşte son tarih

    Aslında, eğer Windows 10'un erişilebilirlik özelliklerini kullanmıyorsanız, bu hizmetten faydalanmamanız gerekiyor. Ancak ortada kullanıcıları denetleyen bir sistem olmadığı için, bu hizmet eski işletim sistemlerini Windows 10'a geçirmek için son fırsat haline gelmiş durumda.

    Ancak eğer elinizdeki Windows 7 veya 8.1 anahtarınız OEM değilse, Windows 10'u yükledikten sonra bu anahtar ile onu aktif hale getirmeniz hala mümkün.

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    Etiketler: işletim sistemi
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