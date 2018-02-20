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    Whatsapp'ta kullanıcıları kızdıracak hata

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta mesajları silmenize rağmen eğer grup konuşmasında bir kullanıcı sizin mesajı alıntılarsa yazdığınız her neyse aynen kalıyor, silinemiyor.

    Milyarlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, geçtiğimiz ay yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcıların gönderdikleri mesajı 7 dakika içerisinde silebilmelerine olanak sağlamaya başlamıştı. Kaynak: WhatsApp’ta inanılmaz açık!

    Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen mesajlar karşı taraf görmeden silinebildiği için yeni özellik, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Ancak malesef bu özelliğin bir açığı bulundu.Kaynak: WhatsApp’ta inanılmaz açık!

    Gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı silseniz dahi söz konusu mesaj alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Tahmin ediyoruz ki en yakın zamanda bu açık düzeltilecektir.

    Etiketler: whatsapp , whatsapp desktop , uygulama
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