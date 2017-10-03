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    Whatsapp'a bir yeni özellik daha: Emoji gönderirken artık...

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    WhatsApp sürekli olarak mesajlaşma uygulamasında değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Şirket son olarak, kendi emojilerini duyurmuş durumda.

    Metin mesajlarının vazgeçilmezi olan emojiler, mesajla aslında ne kastedildiğini anlamamızda önemli bir yardımcı oluyor. Farklı ruh hallerini yansıtan emojiler, mesajlaşma platformları için takdir edeceğiniz üzere oldukça önemli.

    Emojipedia ise WhatsApp’ın kendi emoji tasarımlarını kullanmaya başlayacağını duyurdu. Öte yandan bu tasarımların, iOS cihazlardakilerle neredeyse aynı ve pek de özgün olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Apple emojilerine ciddi anlamda benzediğinin altı çizilen tasarımlar sadece ufak farklarla ayrılıyor. Yeni tasarımların ilk olarak WhatsApp için Android betasında sunulmaya başladığını da belirtelim.

    Whatsappa bir yeni özellik daha: Emoji gönderirken artık...
    Facebook çatısı altındaki diğer mesajlaşma uygulaması Messenger ise kendi emoji tasarımlarını kullanmaktan vazgeçiyor. shiftdelete'in haberine göre şirket, Messenger emoji seti için desteği sonlandırıp dikkatini insanların kendilerini ifade edebileceği başka özelliklere odaklamak niyetinde olduklarını vurguluyor. 

    Etiketler: whatsapp , emoji , apple
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