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    Whatsapp mesajları ekrana neden gelmiyor? Sorun çözüldü!

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta bir süredir yaşanan bildirim sorunu çözülmüşe benziyor. Kullanıcılar gelen mesajları telefon ekranında göremediğinden bazı durumlarda mesajlardan haberi olmazken, Whatsapp yayınladığı son güncelleme ile bu bildirim sorununu çözdüğünü duyurdu.

    Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 11 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarını adeta çileden çıkarttı. Zira iOS 11 yüklü iPhone sahipleri bildirim sorunu yaşamaya başladı. WhatsApp bildirimleri bu telefonlara gelmedi ve tüm mesajlar, sadece kullanıcı WhatsApp’a girdikten sonra geliyordu. Bu da kullanıcılar arası iletişimde büyük sorunlara neden oldu.

    WhatsApp’ın bildirim sorununu çözmek için çeşitli yöntemler denendi fakat bunlar bazılarında işe yaradı, bazılarını ise çözümsüz bıraktı. Fakat sonunda WhatsApp güncelleme yayınladı ve iOS 11 ile birlikte meydana gelen bildirim sorununun çözümlendiğini duyurdu.

    Whatsapp mesajları ekrana neden gelmiyor Sorun çözüldü

    Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, güncellemenin açıklama kısmında “Mesaj bildirimlerinin iOS 11'de görünmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.” ifadesi yer alıyor. Bu da iOS 11 yüklü cihazlarda WhatsApp’taki bildirim sorununun çözüldüğünün en net kanıtı olarak gösterilebilir.

    Etiketler: uygulama
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