Zencefilli Kurabiyeler | Mucize Lezzetler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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MUCİZE LEZZETLER

Zencefilli Kurabiyeler | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zencefilli Kurabiyeler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un (300g)
  • 3 yemek kaşığı tereyağı (125g)
  • 1 su bardağına yakın toz şeker (100g)
  • 1 adet iri yumurta
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 1,5 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu (rendenin ince tarafıyla)
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz

Glazür için;

  • 2 adet yumurtanın beyazı
  • 300 g pudra şekeri
  • 2 tatlı kaşığı limonun suyu

Tarif:

  • Un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek bir kabın içinde karıştırın.
  • Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye dek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpın.
  • Süt, zencefil, tarçın, limon kabuğu ve yumurtayı ilave edip bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
  • Unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurma aparatıyla yoğurup 30 dakika buzdolabında bekletin.
  • Çıkarttıktan sonra bir merdane yardımıyla 5mm kalınlığında açıp kalıplarla şekillendirin.
  • Arçelik Ankastre Fırın 175C’de 20 dakika pişirip hemen çıkartın.
  • Glazürü için yumurtanın akı ve limonun suyunu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde iyice çırpın pudra şekerini eleyerek ilave edip bembeyaz bir renk alana kadar çırpın.
  • Glazürü poşete doldurun ve kurabiyenin etrafını süsleyin.
  • Afiyet olsun!

 

 

 

 

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