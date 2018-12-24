Zencefilli Kurabiyeler | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 su bardağı un (300g)
- 3 yemek kaşığı tereyağı (125g)
- 1 su bardağına yakın toz şeker (100g)
- 1 adet iri yumurta
- 1 yemek kaşığı süt
- 1,5 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu (rendenin ince tarafıyla)
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
Glazür için;
- 2 adet yumurtanın beyazı
- 300 g pudra şekeri
- 2 tatlı kaşığı limonun suyu
Tarif:
- Un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek bir kabın içinde karıştırın.
- Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye dek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpın.
- Süt, zencefil, tarçın, limon kabuğu ve yumurtayı ilave edip bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
- Unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurma aparatıyla yoğurup 30 dakika buzdolabında bekletin.
- Çıkarttıktan sonra bir merdane yardımıyla 5mm kalınlığında açıp kalıplarla şekillendirin.
- Arçelik Ankastre Fırın 175C’de 20 dakika pişirip hemen çıkartın.
- Glazürü için yumurtanın akı ve limonun suyunu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde iyice çırpın pudra şekerini eleyerek ilave edip bembeyaz bir renk alana kadar çırpın.
- Glazürü poşete doldurun ve kurabiyenin etrafını süsleyin.
- Afiyet olsun!