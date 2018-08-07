Vişne Dolgulu Kurabiye| Mucize Lezzetler
Hamur için;
- 130 gram tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 adet yumurta
Dolgusu için;
- 250 gr vişne
- Yarım su bardağı şeker
- 1 çay bardağı mısır nişastası
- 1 çay bardağı file fındık
- Yarım çay bardağı vişne suyu (opsiyonel)
Üzeri için;
- 1 kahve fincanı pudra şekeri
Yapılışı:
- Vişneler şeker, mısır nişastası ve file fındıkla birlikte Arçelik Ankastre Ocak’ta yoğunlaştırılır.
- Un ve tereyağını birlikte Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e konur. Şeker, yumurta, kabartma tozu ve vanilya da hamura iyice karıştırılır.
- Hamur pürüzsüzleşince streç filme sararak buzdolabında 30 dakika bekletilir.
- Hamuru çıkarıp avuç içi büyüklüğünde yuvarlak toplar yapılır.
- Hamurun ortasına vişne dolgudan bir kaşık koyulur ve bohça şeklinde yuvarlayarak tepsiye aralıklarla yerleştirilir.
Üzeri fazla renk almadan önceden 160 derece ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika pişirin ve soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis edilir.