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Körili Hindi Sote | Diyetisyen Mutfağı Andaç Yeşilyurt

Köri baharatının enfes aromasıyla tatlandırılan az yağlı güzel bir hindi sote yemek isterseniz işte tarifiniz hazır. Sporcular içinde çok iyi bir yemek alternatifi olabilir.

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