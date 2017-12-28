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Körili Hindi Sote | Diyetisyen Mutfağı Andaç Yeşilyurt
Oynatma Listesi
NASIL
Körili Hindi Sote | Diyetisyen Mutfağı Andaç Yeşilyurt
Köri baharatının enfes aromasıyla tatlandırılan az yağlı güzel bir hindi sote yemek isterseniz işte tarifiniz hazır. Sporcular içinde çok iyi bir yemek alternatifi olabilir.
GÜNCELLENME
28.12.2017 - 12:18
YAYIN
28.12.2017 - 12:17
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Körili Hindi Sote | Diyetisyen Mutfağı Andaç Yeşilyurt
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