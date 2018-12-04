Ispanak Graten | Mucize Lezzetler
Malzemeler
- 400 g ıspanak (ayıklanmış, temizlenmiş)
- 1 adet kuru soğan Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet yumurta
- 200 g rendelenmiş kaşar peyniri
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Tarım tatlı kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
Beşamel sos için;
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Beşamel sos için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir sos tenceresinde un ve yağı unun kokusu çıkana kadar kavurun.
- Sütü de ilave ettikten sonra topaklanmaması için sürekli çırparak koyulaşana kadar pişirin, kenara alın.
- Yine bir tavada kuru soğanı yağ ile kavurun.
- Soğan pembeleşince doğranmış ıspanakları ekleyin.
- Ardından tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyip karıştırın.
- İyice kavrulduktan sonra soğuması için ocaktan alın.
- Soğuyan ıspanak harcına 1 adet yumurtayı ekleyip karıştırın.
- Ardından beşamelli sosu ekleyip karıştırın.
- Karışımı fırın kabına dökün. Üzerine rendelenmiş kaşarı serpin.
- 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!