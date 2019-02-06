Dev Kurabiye | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 200 g oda sıcaklığında tereyağı
- 250 g kahverengi şeker
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- 275 g un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 150 g çikolata parçaları
Üzeri için:
- Tuzlu kraker
- Toz Antep fıstığı
Tarif:
- Tereyağı ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kabına alın, özdeşleşene kadar çırpın.
- Ardından yumurta sarıları ve vanilyayı karıştırın.
- Un, kabartma tozu, çikolata parçaları, bir tutam deniz tuzu ve eklemek istediğiniz diğer dolguları ekleyin.
- Ufalanan hamur oluşana kadar karıştırın.
- Aktaracağınız kabı yağlayın.
- Kurabiye karışımını boşaltın ve düzeltin.
- Üzerine tuzlu krakerleri dizin.
- Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 25-30 dakika arası pişirin.
- Soğumaya bırakın ve üzerine toz Antep fıstığı serpip servis yapın.
- Afiyet olsun!