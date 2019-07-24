3 Çeşit Kahvaltılık sos | Mucize Lezzetler
Avokado sos
- 3 adet büyük boy olgun avokado
- 4-5 dal taze fesleğen
- 2 yemek kaşığı labne peyniri
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu
Tarif:
Tüm malzemeleri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine atın ve sos haline getirin.
Tahin sos (Hibeş)
- 1 su bardağı tahin
- 2 limonun suyu
- 1 su bardağı su
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- Bir karıştırma kabına tahini alın, üzerine su ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın.
- Taze sıkılmış limon suyunu ekleyerek pürüzsüz bir karışım olana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın.
- Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuzla birlikte havanda dövün.
- Sarımsak ve baharatları tahin karışımının üzerine ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Muhammara tarifi
- 6 yemek kaşığı biber salçası
- 1/3 su bardağı ceviz içi
- 1 yemek kaşığı tahin
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- Ekmek içlerini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ‘dan geçirin. Bir kabın içine alın.
- Ceviz içlerini de doğrayıcıdan geçirin.
- Sarımsağın kabuklarını soyun ve iyice ezin.
- Biber salçasını bir kaba alın ve ekmek içiyle ovarak karıştırın.
- Tahin, sarımsak, tuz ve diğer baharatları içine ekleyerek güzelce karıştırın.
- Zeytinyağını da ilave ederek dokusunu yumuşatın.
- Servis tabaklarına alarak servis edin.
- Afiyet olsun!