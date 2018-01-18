'Utanç listesi' ile ilgili savcılıktan flaş açıklama

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir."

AYRI BİR SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir.

'MAĞDURLARIN TÜMÜ İFADEYE ÇAĞRILDI'

Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını Hürriyet'in 17 Ocak tarihli haberiyle öğrenmişti.

Kayıtlara göre, hamile oldukları tespit edilen çocukların 77’si 15 yaşın üstünde. 38 çocuğun ise 15 yaşından önce hamile kaldıkları anlaşıldı. Yasal zorunluluğa rağmen bu kayıtların polise bildirilmediği, savcılığın talebiyle sorumlu başhekim yardımcısı Dr. A. A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. için soruşturma izni istendiği, valiliğin ise 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla iki görevli hakkında bu izni vermediği iddia edildi.

Valiliğin kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne 2 Ocak'ta başvuran avukat Erkan Akça, çocuk istismarına yönelik vakaların adli makamlara bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında inceleme başlatıldığı ve görev yerinin değiştirildiği de öne sürülüyor.

Haber sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirdi. Konuyla ilgili Aile Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, "Türkiye'yi sarsacak utanç listesi" başlığıyla haberlere konu olan 18 yaş altı gebelik vakalar ve bu vakaların adli mercilere bildirilmediği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı" denildi.