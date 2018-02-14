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    Üniversite öğrencilerinden huzurevi ziyareti

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencileri ders dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla huzurevi ziyaret ettiler.

    Osmaniye Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan öğrenciler, ders dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacı ile Özden kardeşler Huzurevi’ne ziyarette bulundu.

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde eğitim gören Osmaniye KYK Kız Öğrenci Yurdunda barınan öğrenciler kent merkezinde bulunan Osmaniye Aile Ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Özden Huzurevi’ni ve Yüksel Özden Çocuk Yuvası’nı KYK Genel Müdürlüğünün “KYK Gönül Bağı” projesi kapsamında ziyaret etti.

    KYK’lı gençler, Gönül Bağı Projesi kapsamında geçmişiyle barışık nesiller olarak Osmaniye KYK Kız Yurdu öğrencileri bu çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini dile getirdiler.

    Ayrıca öğrencilerin yapmış olduğu bu ve benzeri tüm programlar için İl Müdürlüğü ve Yurt İdaresi öğrencilerin her zaman  yanında olduklarını belirttiler.

    Etiketler: üniversite , huzurevi , kyk
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