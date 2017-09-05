Tutukluluk artınca 353.749 kişi denetimli serbest

DARBE soruşturmaları nedeniyle cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 200 bin kişiyi aştı. Bu gelişmenin ardından denetimli serbestlik uygulamalarında artış dikkat çekti. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 31 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlü sayısı 353 bin 749’a ulaştı. Yurtdışına çıkış yasağı, karakola imza verme gibi uygulamalarla tutuklama yerine adli kontrolle bırakılanların sayısı 280 bin 675’e yükseldi.



BAĞIMLIYA HAPİS YERİNE TEDAVİ

Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi gereği uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile tedavi ve denetimli serbestlik kararları, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından veriliyor. Şüpheli 5 yıl süreyle takip ediliyor. Bu 5 yıl içinde yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaları durumunda haklarında doğrudan kamu davası açılıyor. Bu durumda dava 2-5 yıl hapis cezası ile sonuçlanıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında mahkemelerce verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararları uyarınca 49 bin 561’i yetişkin ve 3 bin 254’ü çocuk olmak üzere toplam 52 bin 815 kişi cezaevine girmedi. Bakanlığın temmuz ayı istatistiklerine göre, toplam 280 bin 675 kişi tutuklanmak yerine adli kontrolle bırakıldı. 71 kişiye ise cezaevi yerine konutta infaz kararı verildi.



KAMUDA ÇALIŞMA TEDBİRİ

3 bin 742’si yetişkin ve 193’ü çocuk olmak üzere 3 bin 935 kişi hakkında hapis cezası dışında seçenek yaptırımlar uygulandı. Bu kişiler cezaevine girmek yerine denetimli serbestlikle toplum içinde kamuya faydalı işlerde örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme ve benzeri işlerde ücretsiz çalıştırılarak, cezaları infaz edildi. Belli haklardan yoksun bırakılma cezasına çarpıtırılan kişi sayısı ise 4 bin 327 kişi oldu. Daire Başkanlığı’nca takip ve denetimi yapılan dosya sayısı 470 bin 576’ya yükseldi. Bu sayı 31 Mayıs 2017 itibarıyla 451 bin 921, 30 Haziran 2017 itibarıyla 459 bin 711’di.



KİMYASAL HADIM UYGULANMADI

BİR yıl önce çıkarılan ve Danıştay’ın, “Yönetmelik değil yasayla düzenlenmesi gerekir” diyerek geçen hazian ayında yürütmesini durdurduğu, cinsel suç hükümlülerine dönük olarak ‘kimyasal hadım’ ya da cinsel isteği azaltıcı tedavi tedbirinin ise hiç uygulanmadığı bildirildi. Adalet Bakanlığı’nın, Danıştay kararına yaptığı itiraz önümüzdeki süreçte değerlendirilecek. Danıştay’ın, ‘yasa çıkarılsın’ talebiyle yönetmeliği esastan iptal kararı vermesi halinde ise yasal düzenleme yapılması bekleniyor.