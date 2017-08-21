Türkiye’nin teknoloji elçileri Çin yolunda

Çin merkezli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei’nin küresel sosyal sorumluluk projesi ‘Geleceğin Tohumları 2017 Programı’ ile Türkiye’den 10 öğrenci, 9-23 Eylül arasında Çin’de teknoloji eğitimi alacak. Bu sayede öğrencilerin bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün nitelikli uzmanlarından biri olması hedefleniyor.

ANA MERKEZE ZİYARET

Önceki yıllarda 4 üniversiteden 15 öğrencinin katılımıyla tamamlanan program, yeni döneminde Boğaziçi, Ege, Ortadoğu Teknik, Bilkent, İstanbul, Altınbaş ve Koç gibi 7 üniversiteden 10 öğrencinin katılımıyla düzenlenecek. Üniversite öğrencileri Çin’e giderek, ülkenin kültürünü tanıma ve teknoloji eğitimi alma imkânı bulacak. Programın kültürel ayağı Pekin’de, teknik aşaması ise Shenzhen’de gerçekleşecek. Öğrenciler, Shenzhen’de teknoloji eğitimi alacak ve Huawei’nin ana merkezini ziyaret etme imkanına da erişecek.