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    Türkiye ve İran anlaştı! Dev operasyonun eli kulağında

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:35 | Son Güncelleme:

    Türkiye hem Suriye hem Irak’ta terör örgütü PKK’ya göz açtırmayacak operasyonlar konusunda kararlı tutumunu sürdürürken, bölge ülkeleriyle saha ittifakını derinleştiriyor. TSK ile İran ordusu Kandil’i PKK’lı teröristlerden arındırma konusunda kararlı.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek zaman tahdidi koymadığı terörle mücadele operasyonları kışın da hız kesmeden sürecek. Terör örgütünü rahatsız, huzursuz edecek hedefler belirlenmiş durumda. Irak’taki terör yuvası Kandil ana hedefler arasında. Terörle mücadele operasyonlarında sahadaki ittifaklar da çok önemli. Bu noktada Türkiye ile İran, Kandil’e yönelik ortak operasyon için her konuda anlaşmış durumda. Sadece operasyon için uygun zaman ve koşullar bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları için istihbari işbirliği de zirve noktasında. Operasyon için bir zaman verilmiyor ancak en uygun zamanda bu operasyonun yapılacağını yetkililer kararlılıkla ifade ediyorlar.

    KANDİL’İN DİĞER YARISI İRAN’DA

    Gazete Habertürk'ten Bülten Aydemir'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu Kandil’i PKK’lı teröristlerden arındırma konusunda kararlı. Türkiye ile İran ve Irak’ın işbirliğinin en güzel örneğini referandumdan sonra Kuzey Irak’taki sınır kapılarına yönelik operasyonlarda da görmüştük. Terör örgütünün sızmalarına, insan ve malzeme sevkıyatına karşı bugüne kadar eşgüdümle birçok adım atıldı. Terör örgütü açısından İran- Irak, Suriye-Irak sınır geçişkenliğinin kati şekilde önlenmesi gerekiyor. Kandil’in yarısı İran diğer yarısı Irak sınırları içinde yer alıyor.

    ‘İDLİB OPERASYONU İYİ GİDİYOR’

    TSK’nın Astana Anlaşması çerçevesinde başlattığı İdlib operasyonundan da olumlu sonuçlar alınıyor. İdlib’de iki gözlem noktası oluşturan TSK, sorumluluk sahasında yer alan diğer 10 gözlem noktasını da oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Sahada titiz şekilde ilerleyen güvenlik güçleri, yerel halkın da desteğini alarak halkın tepkisini çekmeden gözlem noktalarını oluşturuyor. Aynı zamanda olumsuz durumlarla karşılaşmamak ve zayiat vermemek amacıyla adım adım ilerliyor. Yine bir yetkili, “TSK unsurları, Özel Kuvvetler ve MİT olağanüstü şekilde çalışıyor. Orada yaptıkları işlerden, yazdıkları hikâyeden 10 tane Hollywood filmi çıkar” değerlendirmesi yapıyor. Tabii ki hedefler bununla sınırlı değil. Son terörist ve yabancı unsur bölgeden çıkarılıp, tehditler bertaraf edilene, kaldırılana kadar operasyonlar devam edecek.

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