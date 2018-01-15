Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi

    Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi

    İHA
    15.01.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.Türkiye nüfusunun 3’te biri obez iken, 3’te biri aşırı kilolu diğer 3’te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçti.

    Medya takibi kuruluşu Ajans Press, obezite üzerine inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medyada yer alan haberlerden edindiği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’de her 3 bireyden birisinin obezite sorunu yaşadığı belirlenirken, obezitenin her geçen yıl medyanın gündeminde yer alan önemli sağlık başlıklarından birisi olduğu belirlendi.

    Türkiye’deki obez nüfus içerisinde kadınların erkeklere göre daha obez olduğu belirlenirken,obeziteyle alakalı son üç yıl içerisinde çıkan haberlerde önemli artış yaşandı. 2015 yılında 23 bin 726 olan haber sayısı, 2016 yılında 24 bin 608, 2017 yılında ise 30 bin 925 oldu.Haberler içerisinde uzman yorumları incelendiğinde, obezitenin özellikle yaşam tarzından kaynaklandığı ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam gibi belli başlı faktörlerin obeziteye neden olan birincil etken olduğu belirlendi.

    Obeziteyle beraber açlık da artışa geçti

    Obezite risk durumu 1975 ile kıyaslandığında üç kat artmış durumda. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde, dünya üzerinde 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olması öngörülüyor. PRNet’in Birleşmiş Millet verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde obez nüfusu her geçen yıl artarken, 2014 yılına kadar azalma eğiliminde olan “küresel açlık” bu yıldan itibaren artışa geçti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri