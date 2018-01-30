Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit oldu

    TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit oldu

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin İdlib kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, Uzman Çavuş Ömer Güneş ile DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

    TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit olduPKK/YPG'li teröristler bu araçla saldırı düzenledi (Fotoğraf: DHA)

    BAKAN EROĞLU: DSİ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa’nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek’in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş’in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

    "Bugün Zeytin Dalı Harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağ olsun."

    TSK acı haberi duyurdu: 1 sivil personel şehit oldu
    Teröristlerin saldırısında şehit olan DSİ çalışanı Yasin Tanboğa

    AZEZ’E 3 ROKET ATILDI

    Afrin’in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

    Alkana köyü PYD/PKKdan arındırıldıAlkana köyü PYD/PKK'dan arındırıldı

    Etiketler: TSK , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri