Terör örgütü şokta! 'Rusya bize ihanet etti'

Hemo, Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. Hemo, Rusya'nın Türkiye'nin Afrin'e girmesi konusunda onay verdiğini iddia etti; bunun ise kendileri için bir 'ihanet' olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR"

El Awsat’a konuşan Hemo, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüm. Genelkurmay Başkanı, 'Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir' dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca askerlerinin Efrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.” dedi.

KAHRAMANLIK NİŞANI ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞ, RUSYA YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada terör örgütü YPG üyesi Hemo'nun Rusya'da 'kahramanlık nişanı' aldığı iddia edilerek propaganda başlatılmıştı. Ancak Hürriyet'in Rusya’nın YPG’li Sipan Hemo ile ilgili bir ödül töreni planlayıp planlanmadığına yönelik araştırması olayı yalanlar nitelikteydi.

"SADECE RUSLARA VERİLİYOR"

Konuyu Rus Dışişleri'ne sorduğumuzda ise isminin açıklanmasını istemeyen Rus diplomatik kaynak “Suriye’de terörizme karşı yürüttüğümüz operasyonlarda kahramanlık nişanı bildiğim kadarıyla sadece Rus ordusu mensubu asker ve subaylarına veriliyor. Suriyeli veya başka üçüncü ülke vatandaşları bu kategoriye girmiyor. Kürt silahlı guruplardan adanı söylediğiniz kişi hakkında ise bizde herhangi bilgi yok” demişti.

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