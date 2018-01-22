İyi başladı

AFRİN ya da Zeytin Dalı operasyonu iyi başladı.

Askeri bakımdan vurulacak hedefler çok iyi tespit edilmiş, isabetle de vuruluyor. Hava harekâtı ile ilk gün öncelikli hedefler vurulduktan sonra, ikinci gün kara harekâtı başlatıldı.

Diplomatik bakımdan, ilgili bütün başkentler bilgilendirildi. Resmi açıklamalarda diplomatik dil kullanılıyor. Harekâta hamasi bir isim değil, “Zeytin Dalı” adı verildi. Uluslararası hukuka, BM Antlaşması’na, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve sadece PYD gibi DAİŞ’in de hedef alındığına vurgular yapılıyor.

Diplomatik bakımdan önemli bir itiraz da yok.

Başarılı bir başlangıç yapıldığı bellidir.

Başarılı devam etmesi için çok dikkat edilmesi gereken kritik yönler vardır.

HARİTANIN DİLİ

Öncelikle Fırat Kalkanı harekâtından sonra Ankara’nın niye Afrin harekâtını yaptığını iyi anlamak ve anlatmak lazım.

Yukarıdaki harita jeopolitik vaziyeti yansıtıyor. Sarı yerler YPG’nin elindedir. YPG Fırat’ın doğusunda Cizre ve Kobani “kanton”larıyla, Fırat’ın batısında Menbiç’le Afrin’i birleştirerek Türkiye’nin güneyini kuşatıyor ve Doğu Akdeniz’e yaklaşıyordu.

Bu, güvenlik bakımından çok tehlikeli olduğu gibi, Türkiye’nin Ortadoğu’yla ticari ilişkilerinin bile PKK’ya bağımlı hale gelmesi demekti.

YPG bunu Esad’la işbirliği yaparak gerçekleştiriyordu.

Eylül 2016’da başlayan Fırat Kalkanı ile Türkiye, haritada yeşil renkle görülen 2.000 kilometrekarelik bir alanı denetim altına aldı, PKK’nın tasarladığı “koridor”u kesti.

Fakat Afrin ve Menbiç’te YPG varlığı önemlidir, EL Bab’ın güneyinden rahatça ulaşım sağlıyorlar, Rusya ve Esad buna engel olmuyordu.

FIRAT’IN DEVAMI

Şimdi Türkiye, Afrin’i de haritadaki yeşil alana tamamen veya kısmen dahil edecek.

Tamamen veya kısmen, çünkü bunu askeri ve diplomatik şartlar belirleyecek.

Fırat Kalkanı’nda 72 şehit vermiştik, Zeytin Dalı harekâtını Genelkurmay’ın 72 adet F-16 ile başlatması, bu devamlılığı yansıtan bir anlama sahiptir.

Mutlaka başarılmalıdır

Zeytin Dalı harekâtını milletçe desteklemeliyiz, destekliyoruz.

Bu başarılırsa Türkiye için hem güvenli alan genişlemiş olacak hem PKK Doğu Akdeniz’den uzaklaştırılacaktır.

Menbiç’e gelince, buraya yönelik operasyon daha kritik olacaktır. Zira Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Menbiç’te “yönetimin Suriye ordusuna devredileceğini” açıklamıştı. (3 Mart 2017)

Buna rağmen Menbiç’teki YPG güçlüdür ve Türkiye için bir tehdittir.

DİPLOMATİK VAZİYET

Belli ki Rusya Zeytin Dalı’nı onayladı, askerlerini Afrin’den çekmesi bunun beyanıdır. Fakat Rusya’nın Esad’la sımsıkı ilişkileri ve Esad’ın her fırsatta Türkiye’yi suçlaması dikkatten kaçmamalıdır.

Hatta Türkiye’nin Afrin harekâtının başladığı saatlerde Rus Dışişleri Bakanlığı “Endişeliyiz” açıklaması yaptığı gibi, Rus senatör Klintseviçz Türkiye’yi durdurmak için BM’ye gitmekten bile bahsetti. Rusya’nın PYD’ye Soçi ve Cenevre’de sandalye vermeye çalıştığı da biliniyor. Rusya kendi çıkarına göre bir denge peşinde; Türkiye’ye bakışı böyle bir denge hesabıyla sınırlıdır.

YPG’ye ağır silahlar veren ABD “Biz Fırat’ın batısında yokuz, Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz” gibi açıklamalarla daha müsait bir tutum içinde fakat bu Afrin’le yani YPG’nin Rusya ve Esad’la birlikte bulunduğu alanla ilgilidir.

ABD, Suriye’deki kendi nüfuz bölgesinde YPG’yi desteklemekten vazgeçmiş değil.

İlaveten, İran, Avrupa ve Arap devletlerini de dikkate aldığımızda diplomasinin ne kadar önemli olduğu görülür.

Türkiye diplomasi ve uluslararası hukuk diliyle diplomasiye devam etmeli, hatta bozulmuş ilişkileri bile tamire yönelmelidir; Zeytin Dalı’nın başarısının olabilecek azami boyutlara ulaşması için.

Suriye’de bizlerin güvenliği ve Türkiye’nin onuru için canlarını ortaya koyan askerlerimiz için dua edelim.