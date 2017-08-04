TEOG tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güzel bir lisede okumak için tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, MEB tarafından yapılacak olan sonuçları bekliyorlar. MEB tarafından TEOG tercihlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde erişime açılacak. Aynı zamanda yine 11 Ağustos 2017 tarihinde boş kontenjan bilgileri de MEB tarafından paylaşılacak.

TEOG LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı

TEOG LİSE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

TEOG Yerleştirme Sonuçları 11 Ağustos 2017'de açıklanacak. TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.