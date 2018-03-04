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    Yeni Windows 10 güncellemesi beraberinde ne getiriyor?

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Microsoft'un yakın zaman önce yayınladığı dev Windows 10 güncelleme paketi neleri değiştiriyor? Bu güncellemeyle birlikte farkında olmadığınız ama işinize yarayacak özellikler neler?

    Microsoft, geçtiğimiz günlerde dev bir Windows 10 güncelleme paketi yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte farkında olmasak da pek çok yeni özellik işletim sistemine dahil oldu. İşte yeni Windows 10 güncellemesiyle birlikte dikkat çeken değişiklikler:

    – Bir ekran görüntüsü veya oyun kaydını aldıktan sonra bildirimi seçtikten sonra içerik yerine Xbox uygulamasının açılma hatası düzeltti.

    – EFI ve Recovery bölümlerinin beklenmedik bir şekilde Disk Birleştirme ve Optimize Etme sorunu düzeltti.

    – Son birkaç sürümde karşılaşılan Sürücüleri Birleştir ve Optimize Et sorunları çözüldü.

    – Microsoft Edge penceresinden bir sekmeyi sürüklerken oluşan kalıcı siyah pencere hatası çözüldü.

    Yeni Windows 10 güncellemesi beraberinde ne getiriyor

    – Windows Explorer’da olmayan, sonradan eklenen Microsoft Mağaza uygulamalarını çalıştırma hatası düzeltildi.

    – Klasörleri genişletmek / daraltmak için yapılan işlemlerde Dosya Gezgini’nde gezinme bölmesinde beklenmeyen ek alan oluşma sorunu giderildi.

    – Eylem Merkezi’nde Esc tuşuna basıldığında, Eylem Merkezi penceresinin kapanmama sorunu düzeltildi.

    – Cihazı eriyodik olarak uyku modundan uyandıran ShellExperienceHost hatalarına neden olabilecek bir sorun giderildi.

    – Ayarlar> Sistem> Odak Yardımı> “Öncelik listenizi özelleştirme” nin Ayarlar uygulamasının kitlenmesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi.

    Etiketler: microsoft , windows 10 , işletim sistemi , windows 10 güncelleme
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